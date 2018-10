in riproduzione ora

in riproduzione ora

in riproduzione ora

in riproduzione ora

TERMOLI. In occasione della giornata mondiale della salute mentale e celebrando il quarantennale della legge “180” il Centro di salute mentale e il comune di Termoli, in collaborazione con la Croce Rossa del Molise, organizzano la “festa della bellezza”.

L’evento è in programma per dopodomani, mercoledì 10 ottobre, dalle 9 alle 18 in piazza Monumento a Termoli

Alla manifestazione collaborano numerosi partner, con specifiche iniziative; se ne darà un elenco completo a breve.

La giornata sarà così strutturata:

Ore 9.00 Apertura stand

Ore 9.45-11.30 Riflessione-confronto nel tendone centrale

Ore 11.45-13.00 Esperienza di gruppo: psicoanalisi multifamiliare

Ore 13.30 Pausa

Ore 14.30-15.45 Esperienza di gruppo: social dreaming matrix

Ore 16.00-16.45 Presentazione del Concorso letterario “Descrivere l’invisibile”

Ore 16.45-17.45 Esperienza di Tango: la danza per comunicare

Ore 18.00 Chiusura.

A presentarla, stamani, in conferenza stampa, nella sala giunta del municipio di via Sannitica, il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, la sua vice e assessore alle Politiche sociali Maricetta Chimisso, il coordinatore dell'ambito sociale di zona Antonio Russo, Angelo Malinconico, il presidente della Croce rossa regionale Giuseppe Alabastro e l'assistente sociale del Comune di Termoli Maria Concetta Paolitto.