Tre strategie di marketing territoriale per le imprese molisane

TERMOLI. Una delle necessità primarie per lo sviluppo delle aziende molisane è la messa in atto di azioni di promozione. Questo è quanto sostenuto dal Presidente della Regione Molise, Donato Toma, in merito alla situazione attuale delle imprese locali. Il marketing territoriale viene identificato come uno strumento chiave per sostenere lo sviluppo delle aziende molisane. L’obiettivo sarebbe di espandere le vendite all’estero e di attrarre investimenti stranieri nella regione migliorando il livello di digitalizzazione delle imprese regionali. In tema di strategie di marketing territoriale in grado di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, eccone tre di facile attuazione e con effetti immediati:

1. Promozione tramite manifesti pubblicitari

Strategie di promozione vecchio stampo come possono esserlo la cartellonistica e i manifesti non sono state ancora del tutto rimpiazzate dal digitale. Quando si parla di realtà territoriali circoscritte, infatti, questi canali si dimostrano ottimali poiché sono in grado di colpire un target fortemente localizzato. Non a caso, questa forma tradizionale di marketing ottiene ancora oggi un discreto successo. Secondo i dati di The National Arbitron, il 71% dei consumatori si sofferma sul contenuto dei cartelloni e il 37% ripete la visione una seconda volta. Dallo studio emergono poi altre percentuali interessanti: da notare, ad esempio, che il 26% si è segnato il numero di telefono riportato sul cartellone, mentre il 56% ha memorizzato il luogo fisico sponsorizzato. Un altro elemento a favore di questa forma di promozione è la facilità di realizzazione dei manifesti. Basta andare su siti tipo Doctaprint per trovare manifesti pubblicitari personalizzati delle dimensioni desiderate. Non serve necessariamente recarsi in tipografia, quindi, e anche i costi di realizzazione sono sempre più abbordabili.

2. Promozione tramite passaparola

Altro grande classico che non passa mai di moda è il passaparola su cui, contrariamente a quanto si possa pensare, occorre lavorare parecchio per portare a casa dei risultati. Si tratta, infatti, di una delle strategie di marketing più efficaci che va strutturata e ottimizzata per le conversioni. In gergo tecnico si parla di referral marketing mirato verso un target specifico che fa leva sul fattore fiducia. Una strategia referral pensata per una realtà localizzata dovrebbe contemplare tanto strumenti di marketing tradizionale che digitali. Uno step importante è, infatti, costituito dai canali social che sono in grado di arrivare a una fetta di pubblico geolocalizzato interessato alla propria attività toccando in modo marginale anche i loro contatti e amicizie.

3. Promozione tramite recensioni online

Infine arriviamo alle tanto temute recensioni. Una recensione positiva lasciata online da un cliente soddisfatto può fare una grande differenza per il brand. Stesso discorso, ma di segno opposto, vale nel caso di una recensione negativa. Per questo occorre predisporre tutti gli strumenti in grado di favorire recensioni positive. Conta la qualità ma anche la quantità: il segreto per aumentare le recensioni dei clienti è conoscere bene il proprio target di riferimento. Ciò al fine di anticipare i bisogni della clientela facendosi trovare subito pronti e comunicando un’impressione molto positiva. Per spronare i clienti a lasciare una recensione, si possono predisporre una serie di strumenti come sconti dedicati, omaggi e ricompense. In caso si abbia il contatto del cliente, anche un’email di ringraziamento post-acquisto in cui si richiede di lasciare una recensione è un ottimo modo di ottenerla. Altro modo per ottenere una recensione positiva è sfruttare i forum di settore. Un ulteriore suggerimento riguarda l’aggiunta di una sezione apposita per le recensioni sul sito: questo spinge i nuovi clienti soddisfatti a contribuire a loro volta.

Queste tre strategie di marketing rappresentano solo alcune delle opzioni a disposizione delle imprese locali per aumentare gli investimenti e contribuire alla crescita del territorio.