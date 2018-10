Giornata nella natura per studenti stranieri ed italiani Copyright: TermoliOnline.it

CAMPOMARINO. 42 alunni dell’ Iis Pertini – Montini – Cuoco di Campobasso accompagnati dai loro insegnanti hanno portato in visita 27 studenti della Gymnazium a stredniodbornaskola di Mikulov, una ridente cittadina di circa 7500 abitanti della Repubblica Ceca, nei luoghi del Life Maestrale presso i laghetti retrodunali di Campomarino.Insieme al Presidente Lucchese hanno accolto i giovani studenti i volontari di Ambiente Basso Molise: Chiara Di Vincenzo che si è proposta come traduttrice, Gianni Cassetta e Isa Barisciano che hanno fatto conoscere il mondo dei rapaci ai presenti. Una mattinata interessante sia dal punto di vista naturalistico che quello inerente la flora e la fauna del territorio molisano.

La meravigliosa natura dei luoghi del Life Maestrale è il contesto perfetto per l’Educazione Ambientale, per vivere un'esperienza ricca di stimoli sensoriali, educativi e culturali. La bellezza del territorio stimola un approccio emozionale positivo verso la natura e gli incontri speciali con la poiana “Gioia” fanno della visita un’esperienza indimenticabile. Un’esperienza nella Natura, per imparare a rispettarla.

Le attività educative proposte da Ambiente Basso Molise, diversificate per livello scolastico nelle tematiche affrontate, nell’approccio, nel linguaggio, nelle strategie educative, sono esperienze coinvolgenti, che favoriscono la partecipazione attiva degli studenti, il confronto di idee e la promozione di un pensiero critico.