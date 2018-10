Basso Molise in sofferenza sulla sanità, «Ma la politica non paga mai»?

TERMOLI. Testimonianze dal Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Quanto messo in rilievo dalle pasionarie del Comitato Basso Molise per il Bene Comune e cioè che aver chiuso il reparto al Vietri ha mandato in crisi anche quello termolese non è certo una boutade.

La sanità molisana, col placet del Ministero della Salute e del Mef, deve allentare i cordoni della borsa e investire in un presidio che rappresenta baluardo e punto di riferimento, soprattutto estivo, per centinaia di migliaia di persone, dal basso Abruzzo all’alta Puglia.

Una cittadina e utente, Rosaria Verini, non nuova a esternare le proprie esperienze su Termolionline e sui social, ci fa uno spaccato di quanto sia complicato dare assistenza a tutti e non certo per mancata dedizione e abnegazione del personale medico e infermieristico, semplicemente la situazione sta divenendo ingestibile a causa di decine e decine di accessi a turno.

«Corridoi pieni, personale che non sa come sbrogliare la matassa, tanto che i pazienti entrati nella mattina dello stesso giorno – parliamo di ieri, lunedì 8 ottobre, erano ancora presenti nel pomeriggio.

La domanda nasce spontanea, perché si è creato un sovraccarico di pazienti?

Diviene difficile persino dare la giusta priorità con triage agli stessi pazienti, ce ne sono lungo i corridoi con le flebo finite, in attesa che qualcuno si liberi per staccarle e proseguire i controlli.

Poi, alla reception, c’è chi deve tamponare le lagnanze dei parenti che sono lì ad aspettare.

Non voglio alimentare polemiche, ma evidenziare come molti hanno già fatto una realtà a dir poco insostenibile. Termoli e il Basso Molise meritano molto di più, non si può lasciare medici e infermieri in balia delle onde, il diritto alla salute non è un assioma ragionieristico.

Ci hanno costretto a chiudere l’ospedale di Larino! I medici si sbattono al massimo perché manca personale e mancano risorse. Dicono che mancano posti di lavoro a tal riguardo, no, ci stanno togliendo il lavoro è diverso.

Persevera assenza programmazione o colpevole programmazione.

Prima ci hanno riempito di debiti e poi hanno effettuato tagli senza scrupoli e continuano a chiudere reparti, il deficit è stato della classe dirigente, in primis.

Dobbiamo combattere per tenere vivo il punto nascita, col contatore alla mano dei 500 parti.

Ci lamentiamo dello sbocciare di strutture private dove solo i benestanti hanno il soccorso e la diagnosi precoce a pagamento, ma il nostro Stato per i poveri e per la classe media che non può permettersi questo lusso, cosa fa?

In attesa di risposte che mai avrò, esprimo il mio disappunto concretamente cosciente nel dover ammettere “Povero chi ha bisogno”».