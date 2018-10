PETACCIATO. “Sono estremamente soddisfatto della missione realizzata alle istituzioni europee. Abbiamo messo le basi per poter valorizzare in ambito comunitario la professione del vetrinista”. Queste le parole di Giuseppe Marco Pasquarella, Presidente della Associazione Vetrinisti & Visual Europei, a margine degli incontri istituzionali avvenuti a Bruxelles. Pasquarella, accompagnato da alcuni componenti del direttivo nazionale, per la precisione dalla vicepresidente Cavallaro con Chialli e Curci, ha tenuto degli incontri al Parlamento europeo con l'onorevole Aldo Patriciello a cui l’associazione ha consegnato una targa come membro onorario.

Incontri con il consigliere economico del presidente Tajani, dottor Lauro Panella, alla Commissione Europea, il dottor Bemden, alla Camera Commercio Italia/ Belgio dottor Lazzarini. All’Ambasciata d’Italia in Belgio con il Presidente cavalier Pasquarella che consegna la targa all’Ambasciatrice d'Italia in Belgio Elena Basile.

“Ringrazio a nome mio personale e dell'intera Associazione tutti gli illustri interlocutori istituzionali europei che hanno reso possibile questa missione brussellese. L'aver concretizzato questa opportunità in sede comunitaria a Bruxelles è il miglior viatico per la realizzazione di progetti a alto valore qualitativo per l'intera categoria e il suo conseguente sviluppo a livello di immagine e commerciale.

Abbiamo ragionato in Europa sul ruolo strategico dei vetrinisti nella galassia del commercio ponendo le basi per una programmazione che baserà le fondamenta sulla formazione e la conseguente occupazione”.

L’associazione Vetrinisti & Visual Europei è nata dalla volontà di affermati professionisti del settore vetrinistico e visual merchandiser. Rivolta a privati, enti pubblici e aziende ha l’obiettivo di creare nuove figure professionali, per dare risposte alle esigenze sempre crescenti del mercato italiano e internazionale. La figura professionale del vetrinista offre degli sbocchi lavorativi di primo piano se si considera che l’Italia nel mondo brilla per eleganza e cultura. La Associazione Vetrinisti & Visual Europei propone corsi di vetrinista, visual merchandiser, tecniche di vendita, visual storytelling e addetti alle vendite. Questa formazione è rivolta a studenti, commessi, commercianti ed è rilasciato l’attestato con la tessera da vetrinista.