​Gioco d’azzardo: come le slot hanno superato il poker in popolarità

TERMOLI. Lo stretto rapporto tra casinò e slot machine continua a dare i suoi frutti. Anche a distanza di anni, rispetto a quando questo fenomeno del gioco si è maggiormente diffuso in Italia così come nel resto d’Europa, l’attenzione permane su alcuni aggregatori capaci di destare curiosità nei giocatori più navigati.Partiamo da alcune cifre che ci aiutano a capire meglio le dimensioni e il volume d’affari che gravita attorno al settore del gioco d’azzardo e nello specifico sul segmento che riguarda slot machine, VLT e videopoker.



Il fenomeno delle slot machine in Italia: dati e statistiche

Bisogna tener presente che in Italia l’ultimo censimento condotto a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha stabilito che esistono più di 420mila slot machine dichiarate, distribuite in più di 83mila locali, sparsi su tutto il territorio.

Le analisi sul fenomeno del gioco dimostrano come le sale slot siano in testa per quanto riguarda la spesa complessiva, precedendo perfino le sale scommessa, che fino al 2015-2016 rappresentavano la principale attrattiva in tema di giochi, assieme alle lotterie, istantanee e non.

Si tratta di un dato che per quanto concerne l’industria del gambling dimostra come dopo il 2017 le poker room siano entrate in una sorta di crisi programmatica, che invece le slot machine non hanno subito.

All’interno dei giochi da casinò infatti roulette e slot machine si attestano come le più cliccate e ricercate, sia per quanto riguarda il gioco fisico, sia per la sua controparte virtuale e digitale.

Una delle cause potrebbe essere legata al fatto che il poker ha esaurito la sua capacità di attirare nuovi giocatori, consolidando quelli storici, oppure potrebbe essere legato al fatto che lo strumento utilizzato per giocare online sia cambiato nel corso degli ultimi 3-4 anni. Sempre di più si accede direttamente da smartphone e da dispositivi mobili, cosa che rende da un punto di vista di sistema meno avvincente giocare a poker.

Tuttavia da un punto di vista programmatico, rispetto alle nuove app di gioco per casinò online digitali, necessitano di altri strumenti per avere un livello di giocabilità adeguato e capace di sostenere una lunga partita di poker, caratterizzata dai suoi ritmi, dalle pause, dalle chat con il croupier o tra giocatori rivali.

Come potete facilmente intuire si tratta di qualcosa che non è semplicissimo riprodurre anche su smartphone.

Si tratta di un ambiente dove l’atmosfera è fondamentale e simula, in maniera piuttosto realistica gli ambienti delle vecchie e fumose sale da gioco di un casinò di Las Vegas.

Confrontiamo le slot machine con gli altri giochi da casinò

Il boom del poker sportivo e delle poker room

Ecco perché le slot machine hanno superato il poker in termini di dati

Come contraltare troviamo invece queste dinamiche e veloci app di gioco per roulette, per bingo online, ma principalmente funzionali e specifiche per le slot online digitali e virtuali. Questo potrebbe essere un motivo per spiegare questa inversione di tendenza che ha reso le poker room meno attraenti rispetto agli altri giochi da casinò. Tuttavia bisogna anche ricordare come nei casinò live, spesso all’ingresso vengano posizionate le slot machine, che attirano un certo tipo di cliente e di giocatore.

Chiunque abbia fatto accesso in una sala da gioco nel mondo reale, saprà di che cosa stiamo parlando. Facile intuire che tra le nuove leve, dopo i fasti del Texas Hold’Em, che pur aveva ottenuto grandi consensi di pubblico e di critica, ci sia attualmente una fase di stanca.

Il gioco, così come tutte le attrattive molto popolari rispondono a leggi di mercato non semplici da analizzare e sviscerare. In questo periodo il gioco online ha assunto un ruolo decisamente centrale come momento di svago e di relax.

Contemporaneamente si parla di uno svago molto mordi e fuggi, che non a caso coincide con la formula da lotteria immediata dei gratta e vinci.

I giochi da casinò come le slot e le VLT di ultima generazione sfruttano quindi questo “deficit di attenzione” di cui sempre più persone sembrano soffrire. Non si tratta di una questione necessariamente generazionale, visto che sempre secondo i dati, un numero maggiore di over 40 oggi gioca online tramite smartphone, ma di qualcosa legato all’essere contemporanei, la cultura dei casual games da social network pare aver imposto i suoi ritmi e soprattutto i suoi tempi.

La fenomenologia del gioco d’azzardo: il segreto del successo del settore

In questa cornice programmatica si inseriscono le app di casinò online, che vanno a intercettare questo tipo di pubblico, forse meno attento alle dinamiche e ai meccanismi di gioco più complessi del poker o del blackjack. Dietro ogni gioco c’è una logica e una filosofia precisa e distintiva. Di recente sono stati condotti studi accademici su come la matematica abbia una correlazione abbastanza diretta con il poker.

Si tratta di alcune teorie che negli Stati Uniti sono state spiegate qualche decennio fa persino da matematici e da esperti in scienze statistiche, che si basano di fatto sulla teoria delle probabilità del Teorema di Bayes , che si ispira appunto al matematico inglese del settecento. In qualche modo il poker ha quindi origini piuttosto nobili e di cultura alta, nonostante il vasto successo di pubblico, sia nella sua versione live di tipo fisico, sia per quanto riguarda le poker room che abbiamo imparato ad apprezzare durante gli scorsi anni.

L’impegno che bisogna dedicare in alcuni giochi di carte come il blackjack, il baccarat, senza dimenticare il poker classico, quello che fino a pochi anni fa in Europa era maggiormente diffuso e praticato, rispetto al Texas Hold’Em, richiedono senza dubbio alcuno una certa dose di conoscenza, di studio e di attenzione, non certo paragonabile a giochi come VLT, slot machine o roulette.

Conclusioni

Questa senza voler aprire una discussione su cui sostiene i giochi da casinò, che sono fatti anche loro con regole interne, ma che possono anche essere eluse e assimilate con intuito, rapidità e conoscenza diretta dello strumento. Insomma la questione è la seguente: il poker dopo la sua fase maggiormente mediatica e di popolarità è tornato come gioco tra i confini di esperti ed appassionati. La slot machine, capace di attirare con la sua rapidità e semplicità attira oggi un numero maggiore di utenti e di giocatori. Si tratta anche di un gioco che cambia e si evolve in base alle nuove mode, dato che ogni mese viene proposta qualche novità, come il tema, che può variare dagli Avangers, a Jurassic Park, per restare ad atmosfere di respiro hollywoodiano, senza dimenticare i temi classici come le fruit machine o le slot con scenari tropicali, storici o legati ad argomenti di attualità che cavalcano gli hype contemporanei e più attuali, per attirare nuovi giocatori e consolidare quelli già attivi.