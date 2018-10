Studenti dell'Alfano a lezione di remi e di voga

TERMOLI. Iniziati ieri al porto turistico Marina di San Pietro, grazie a una collaborazione didattica tra il liceo scientifico Alfano e il Circolo Canottieri Termoli, i corsi sulle tecniche e le attrezzature per futuri canottieri.

Insegnanti nell’occasione per i ragazzi delle quarte e delle quinte il timoniere Antonio Cappella, Maretto Recchi e un vecchio lupo di mare come il cavaliere Giuseppe Marinucci.

Le prime nozioni teoriche spiegate ai ragazzi sono state incentrate sulle regole basilari del buon vogatore, Marinucci con un modellino in scala del remo ha spiegato l'importanza di questo attrezzo per vogare in maniera perfetta.

Gli studenti hanno mostrato molta attenzione su quanto veniva spiegato loro, pur sapendo che dopo una parte teorica è prevista anche quella pratica e cioè scendere in mare aperto con le lance messe a disposizione dai Canottieri e dimostrare quanto è stato appreso.

Presente per portare i saluti del circolo il presidente Nico Balice.