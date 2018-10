TERMOLI. Oggi in tardi mattinata nell’atrio di ingresso del Comune, o più precisamente sul lato destro dello scalone interno della sede municipale (per i più curiosi che volessero ammirare i reperti) si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe relative a questi importanti ritrovamenti archeologici.

Forse neanche i più avvezzi frequentatori del Comune sanno che questi reperti sono stati donati nel lontano 1990 dal Dottor Roberto Regnoli storico e famosissimo ex primario del reparto di Ortopedia di Termoli.

Così oggi finalmente, a distanza di ben 28 anni grazie al decisivo intervento dei consiglieri Andrea Casolino, Giovanni Di Tella e del presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena (che gentilmente si è occupato anche di fare da Cicerone) si è riusciti a dare la giusta rilevanza a dei ritrovamenti di grande valore storico culturale e a beneficio di tutti, apporre delle targhe descrittive che ne spieghino le caratteristiche.

Con grande enfasi e soddisfazione Oscar de Lena sinteticamente ha descritto, come dicevamo, i reperti che nello specifico sono in tre, e sono una stele funeraria centinata in pietra calcarea con iscrizioni in campo aperto, una stele centinata in pietra calcarea spezzata in senso verticale e un’altra stele funeraria in pietra calcarea, rispetto alle due precedenti il carattere delle lettere è più elegante.

Tutte risalenti all’epoca romana dei primi secoli a.C. e fino al III-IV d.C.

"Questi tre ceppi funerari sono stati ritrovati nella zona di San Paolo Civitate che nell’antica Roma si chiamava Teanum Apulum ed era un grande sito di quel periodo storico. Sono stati ritrovati dal dottor Regnoli tanti anni fa però sono stati soltanto depositati in questa location che però non apponeva nessuna descrizione, per cui la gente passava ma li ignorava, adesso abbiamo deciso di realizzare tre pannelli descrittivi in maniera tale che, chi si trovi a passare possa sapere a chi appartenevano e in che periodo storico sono stati realizzati".

Ovviamente era presente e visibilmente emozionato il dottor Regnoli che ha descritto la natura del ritrovamento.

“Questi reperti archeologici erano della mia famiglia – ha detto il dottor Regnoli – perché ancora prima che io venissi a vivere a Termoli, i miei parenti venivano a caccia in questi territori e li avevano trovati qui. Quindi 28 anni fa ho deciso di donarli al Comune perché tutti i termolesi potessero vederli e oggi mi fa particolarmente piacere che si pongano le targhe che attestano la tipologia di reperti e la provenienza”.

La realizzazione delle targhe è stata fortemente voluta dal consigliere Andrea Casolino che questa mattina ha accolto il dottor Regnoli: “L’idea è quella che con un piccolo gesto si può fare qualcosa di bello per la nostra città. Accanto alle grandi opere esistono anche questi piccoli gesti che servono a ridare dignità alla cultura e cha aiutano la città a progredire”.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco Angelo Sbrocca per la consegna delle targhe realizzate da Savoirfairestudio su indicazione dell’Archeoclub di Termoli storica associazione termolese presente nel nostro territorio da oltre 40 anni.

(Per chi fosse interessato Archeoclub organizza escursioni di interesse archeologico storico e culturale).