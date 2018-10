Emergenza abitativa, boccata d'ossigeno per alcune famiglie

TERMOLI. Una consistente boccata d’ossigeno per alcune famiglie di Termoli, il 4 settembre scorso si è riunita la Commissione per l’Emergenza Abitativa, per l’assegnazione fuori graduatoria di alloggi Erp approvati con deliberazione di Giunta Comunale numero 202/2014 al fine di fronteggiare situazione specifiche e documentate di emergenza abitativa.

Sono pervenute quattro domande di cui una non ammissibile come previsto dal combinato disposto che disciplina i criteri per l’assegnazione fuori graduatoria di alloggi Erp.

La Commissione per l’Emergenza Abitativa (Cea) che ha valutato le quattro domande pervenute, ha redatto la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa.

Le situazioni di bisogno socio-assistenziale sono presenti anche nel nostro comune, la casa è infatti una delle necessità primarie e alle situazioni tradizionali di difficoltà, si affiancano anche i nuovi disagi, ad esempio nei casi di divorzio, quando diventa difficile pagare l'affitto con uno stipendio medio.

Buone notizie quasi per tutte per le persone che avevano fatto domanda, tre domande su quattro sono in graduatoria.