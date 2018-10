TERMOLI. La Sae 112, aderendo alla campagna nazionale "Io non rischio " della Protezione Civile, è scesa in Piazza Monumento con un gazebo e con materiale informativo in cui viene spiegato in modo esaustivo cosa bisogna fare o non fare in caso di alluvione e dove recarsi in caso di calamità dovute a inondazioni ed improvvise bombe d'acqua.

Sono stati illustrati i livelli di diverso colore di allarme diramati dagli enti preposti: nozioni che in caso di terribili calamità naturali di natura idrica possono salvare vite umane.