TERMOLI. “L’interferenza è anche un’interruzione nel normale flusso della vita cittadina, un elemento di disturbo che porta a fermarsi e a pensare a temi solitamente accantonati, come i diritti dei più deboli e degli emarginati. È in questa accezione che ci piace proporci.”

Queste le parole energiche con cui Tina De Michele, presidente della Consulta per le disabilità del Comune di Termoli, ha aperto la conferenza di presentazione del festival di cinema sociale ‘Interferenze’ alle 17:00 di ieri, sabato 13 ottobre. L’evento di apertura si è svolto presso i locali dell’ex cinema Sant’Antonio, storica sala del cuore e della memoria di tanti termolesi in cui la rassegna, in partenza da lunedì 15 ottobre, trova il suo naturale luogo d’elezione.

A dare vita al progetto, molto più articolato della sola rassegna cinematografica e di cui avevamo già ampiamente trattato la settimana scorsa, una fitta rete di enti e associazioni termolesi operanti in ambito socio-culturale che ricordiamo essere, oltre alla Consulta per le disabilità, il Centro diurno ‘Chesensoha’, Tempi Moderni’, lo Sprar ‘Rifugio sicuro’, ‘Faced’ e ‘La città invisibile’.

Insieme ai rappresentanti di alcune di queste realtà, sul palco anche il sindaco Angelo Sbrocca, a porgere i saluti istituzionali ma anche a ricordare con altrettanta decisione la necessità e la controtendenza di una simile iniziativa “in un periodo in cui la solidarietà non va di moda, ma vanno di moda l’egoismo e l’erezione di muri.”

Numerosi gli interventi: da Maddalena Molinero del Centro diurno, che ha descritto una curiosa novità: i film saranno presentati attraverso prodotti creativi nati nel corso del laboratorio di ‘Interferenze’; passando per Roberto De Lena e Maria Chiara D’Amore, operatori de La città invisibile, concordi nel sottolineare come ‘Interferenze’ sia una rete, un “processo generativo e trasformativo” con l’obiettivo di costruire una comunità; e ancora Antonio Cappella di ‘Tempi Moderni’ a descrivere i film e la loro scelta, Marco Cataldo di ‘Faced’ e Gianni Pinto della Caritas diocesana.

Le relazioni sono state intervallate dalla proiezione di alcuni cortometraggi, anch’essi a tematica sociale, realizzati dalle scuole di Termoli coinvolte nel progetto lo scorso anno – iniziativa che proseguirà con scuole diverse anche nel 2018/2019.

Il comune denominatore alla base di ogni attività del progetto ‘Interferenze’, nonché criterio della scelta dei titoli per il festival, è la frase del filosofo Hölderlin “Lì dove c’è il pericolo cresce anche ciò che salva”; come si potrà vedere da lunedì, infatti, in ciascuno dei film non emergono solo le problematiche ma si generano anche alternative, soluzioni, possibilità.

Questo il calendario delle proiezioni, ogni giorno in doppio spettacolo alle 17:30 e alle 20:30:

- Lunedì 15: Semus fortes (Italia 2010), documentario di Mirko Giorgi.

- Martedì 16: Lars e una ragazza tutta sua (Usa 2007), commedia drammatica di Craig Gillespie.

- Mercoledì 17: La mia vita da zucchina (Svizzera 2016), film d’animazione di Claude Barras.

- Giovedì 18: Almanya - La mia famiglia va in Germania (Germania 2011), commedia di Yasemin Samdereli.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.