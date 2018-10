Metanodotto Larino-Chieti, cresce il fronte contrario in Basso Molise

GUGLIONESI. Le associazioni ambientaliste si schierano contro la realizzazione del metanodotto Larino-Chieti e, lo hanno ribadito a gran voce, anche, a Guglionesi nella giornata di sabato 13 ottobre.

Legambiente Molise, Abruzzo, Sigei si uniscono e si “alleano” al coro di no che, a Guglionesi, solo il comitato dei Discoli del Sinarca cerca di portare avanti. Cercano, perché il gruppo è un gruppo giovane nato da poco ma tanto caparbio da scendere in piazza e far sentire la propria voce.

L'opera, così definita, del metanodotto è un'opera mostruosa che andrebbe a intaccare sedici siti di interesse, tra i quali, è giusto ricordare l'area archeologica di Montenero di Bisaccia dove, dai primi scavi effettuati, è stata rinvenuta una necropoli.

Tutte zone sensibili, dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Il 100% dei paesi italiani sono tutti a rischio, non solo la zona dove sorgerebbe il metanodotto!

L'estrazione e lo stoccaggio del gas potrebbero provocare dei terremoti indotti e, il rischio sismico per questi paesi interessati, è alto.

La realizzazione del metanodotto è una realizzazione inutile, un'opera che va a vantaggio solo delle multinazionali e, soprattutto, un'opera che alle città italiane non serve. È bene ricordare che il gas non andrà nelle case degli italiani, ma verrà distribuito nei paesi del nord Europa.

L'opera, lunga 111 km, servirà a collegare pozzi di estrazione e stoccaggi esistenti, in tutto una trentina, sacrificando vigneti, oliveti di pregio.

Le condizioni geologiche dei territori interessati dal sisma del 16 agosto, possono sottoporre le popolazioni a ulteriori rischi se l'opera venisse portata a termine. Non è da sottovalutare il rischio sismico indotto, il sottosuolo viene sottoposto, alternativamente, a un continuo alternarsi di rigonfiamenti a opera della pressione impiegata per l'immagazzinamento e la successiva contrazione durante il periodo di estrazione, cioè in condizioni di difficile controllo.

Secondo Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo, il rischio di portare a termine la realizzazione del metanodotto è alto.

“Sono rischi connessi alla delicatezza di un territorio che è soggetto, ormai, alla politica energetica nazionale che non ha più modo di esistere. Anche alla luce del richiamo che ha fatto la Comunità Europea, la necessità di raggiungere gli standard entro il 2030, non più entro il 2040, ci fa capire che dobbiamo accelerare un cambio di tendenza che, deve lasciare le fonti fossili lì dove sono e puntare su un'energia alternativa, quelle delle fonti rinnovabili. Ovviamente, sul territorio, impianti di questo tipo, generano delle criticità che possono essere di vario tipo ma, soprattutto, sono rischi che ricadono sul territorio. Quest’opera non contribuisce al miglioramento di qualsiasi rete territoriale né contribuisce a una strategia complessiva nazionale ed europea ma, addirittura, è una mera attività volta a realizzare una rete di mantenimento e stoccaggio proprio finalizzata alla costituzione di economie che non possono essere anteposte a realtà pubbliche il mero interesse privato. La scelta oltre che tecnica è politica e noi chiediamo un impegno forte, sia al ministro che al Mise, affinché vengano rispettate le regole dell'iter.