Sindrome di Down, in piazza l'allegria di chi vuol essere autonomo

CAMPOMARINO. In piazza a Campomarino ieri con l’iniziativa del Comune in occasione della giornata internazionale delle Persone con sindrome di Down. Attivi l’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con numerose associazioni e tanti volontari.

Per l’assessore Anna M. Saracino, «Una domenica davvero insolita e bella, tante persone si sono ritrovate in piazza in occasione della giornata nazionale per la sindrome di down celebrata a Campomarino, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale con l'assessorato alle Politiche sociali il centro Aipo di Campobasso, Sorridere sempre Onlus, Cvp Campomarino e City Angels, il banchetto informativo Aipo ha messo in esposizione i loro messaggi di cioccolato e tanti oggetti realizzati dai ragazzi del centro venduti per autofinanziarsi, i laboratori creativi, giochi, bolle di sapone e tanto divertimento per tutti i presenti, l'obbiettivo principale dell'evento è l'inclusione, i soggetti con sindrome di down possono condividere il quotidiano con tutti, giochi ,scuola e lavoro e tutto questo non può che arricchire la vita di ognuno, i ragazzi speciali hanno stimoli nuovi e per gli altri comprendere che ciò che può sembrare diverso può non essere un limite. Felicissimi di aver organizzato questa iniziativa».