In Molise previste misure contro le barriere architettoniche

CAMPOBASSO. Importanti misure in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche: con deliberazione n. 418 del 31 agosto scorso la Giunta Regionale, ha proceduto ad una variazione delbilancio 2018-2020 per stanziare circa 520.000 euro per soatenere gli interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti privati.

Con tale delibera regionale è stato quindi disposto un consistenteprimo stanziamento urgente, che va a coprire le annualità pregresse dal 2002 e fino al 2007, grazie al quale i cittadini che hanno già attivato progetti edilizi in tal senso, possono finalmente veder rimborsate le spese già sostenute.

Uno stanziamento importante, che è solo la prima tranche di un importo che si aggira sui 1.100.000,00 euro destinati al Molise, a valere su fondi statali istituiti proprio per gli interventi ex L. 13/89 di abbattimento delle barriere architettoniche,ma che dal 2003 non venivano più stanziati.

La Legge 13/89 è ancora oggi la principale Legge italiana che si occupa concretamente di barriere architettoniche e del loro abbattimento: prevede che ai cittadini sia data la possibilità di accedere a dei contributi, erogati dai Comuni di residenza, per eliminare le barriere architettoniche nelle loro case e negli edifici privati.

I contributi sono concessi su immobili già esistenti dove risiedano persone disabilie destinati a diversi interventi, che contemplano anche opere in parti comuni di un edificio (ad esempio l'ingresso di un condominio) o installazione di rampe, come pure l’acquisto di attrezzature come montascale o servoscala.

L’assessore al ramo, Roberto Di Baggio, coglie l’occasione per ricordare a tutti gli interessati che le domande per accedere ai contributi possono essere presentate presso i Comuni di residenza già a partire dal prossimo mese di gennaio ed entro e non oltre il 1° marzo 2019.Nel frattempo , i Comuni destinatari Delle somme sono stati già invitati a presentare alla Regione Molise leschede di rendicontazione per la liquidazione ai soggetti aventi diritto.