​Squilli di Trombetta: le pagelle delle squadre sportive termolesi

TERMOLI. Ora che tutte (o quasi) le squadre termolesi sono tornate all'attività agonistica, tornano anche gli “Squilli di Trombetta”. Premettendo che come sempre il nostro giudizio non va a favore o contro qualcuno, esprimiamo una valutazione sul risultato ottenuto durante le gare che naturalmente può essere anche opinabile e non trovare il beneplacito di tutti.

Iniziamo con il Basket di serie C Silver, l'Airino Basket Termoli: voto 9. La rinnovatissima squadra di Basket termolese che presenta in panchina, dopo l'esperienza più che positiva di Mike Del Vecchio dello scorso anno, il suo ex giocatore Massimo Di Lembo con il fratello nonché ex coach supervisore, ha cominciato il campionato in modo esaltante con due vittorie su due (una Chieti e la seconda contro il Nuovo Campli); si viaggia dunque a punteggio pieno e sicuramente chi ben comincia…

La piazza d'onore la vogliamo dedicare al Calcio di Promozione regionale, la Squadra del Termoli 2016: voto 8,5. La squadra ha iniziato con grinta questo torneo, a parte la prima gara con l'Aurora Ururi persa, e facendo i dovuti scongiuri, oggi possiamo dire che se la può giocare fino alla fine. I ragazzi di Zito stanno davvero ottenendo ottimi risultati. Hanno inoltre un giocatore che segna sempre: stiamo parlando del bomber Impicciatore (voto 10) sul quale si stanno addossando gli occhi di osservatori speciali…

Sul gradino più basso del podio, in questo nostro primo appuntamento, ci vanno le ragazze della Pallavolo Termoli di serie C (Voto 8). Ieri sotto i nostri occhi hanno esordito alla prima di campionato a Vasto contro le locali avversarie: ci son dovute 5 partite, ma alla fine la Campofredano &C anche se hanno dovuto sudare non poco per aver ragione delle coriacee vastesi, hanno portato a casa la vittoria. Vasto non sarà una piazza facile per nessuno, quindi la loro vittoria seppur di misura assume un significato maggiore e poi anche se c'è da lavorare ancora un po' per affinare ed eliminare qualche disattenzione, possiamo dire che sono già sulla strada buona.

Scendiamo di votazione con la Pallavolo maschile Termoli: voto 6. Il loro esordio, se non proibitivo, diciamo che era difficilissimo contro la super favorita del Paglieta. I ragazzi hanno perso con un risultato di 3 - 0, ma se si guardano i parziali non è stata proprio una passeggiata per gli abruzzesi, quindi la sufficienza è strameritata per la squadra di Mauro Palli.

Penultima analisi per il calcio di Eccellenza Molisana Città di Termoli voto 5,5. L’incontro di sabato contro la corazzata del Vastogirardi si è subito immaginato proibitivo e tale si è rivelato anche se la squadra termolese, di fronte alla prima della classe, non ha sfigurato; quello che però lascia un po' interdetti, visto che chiaramente, come ha ripetuto a più riprese la società, si punta ai play off, è il fatto che su sei partite già ne sono state perse quattro e questi punti persi anche ieri stanno portando la squadra più vicina ai play out e se non si cambia al più presto registro, poi sarà arduo recuperare. Il cambio deve avvenire fin da subito.

L'ultimo voto, un bello 0 spaccato, va a chi ha deciso che i lavori per la messa in sicurezza dell'unico impianto decente della città, il PalaSabetta, dovessero essere fatti a settembre a ridosso della nuova stagione agonistica e non durante l’estate; tale inconveniente ha visto una vera e propria emigrazione di massa delle varie compagini sportive cittadine. Domenica a Vasto siamo invece rimasti sbalorditi dei tanti ed efficienti impianti del San Gabriele che la città abruzzese ha a disposizione. Perplessità imperante!