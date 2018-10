Investire nel trading nel 2018: 10 consigli pratici

TERMOLI. Dove e come investire nel 2018? Quali asset prediligere? Investire nel trading online è una delle strategie migliori per guadagnare da casa in modo sicuro, affidandosi a piattaforme di trading online semplici, trasparenti e regolamentate.

Investire nel trading online nel 2018 conviene veramente? Ecco 10 consigli pratici da prendere in considerazione per guadagnare con il trading online.

Ma, attenzione! Non si deve mai sottovalutare il fattore rischio: negoziare asset online consente sì di massimizzare il rendimento in poco tempo, ma il rischio sta dietro l’angolo.

10 consigli pratici per investire nel trading online

Ecco dieci consigli pratici per iniziare ad investire nel trading online.

#1. Compravendere asset: Crearsi una rendita oggi conviene

Ci sono diverse tattiche strategiche per iniziare a crearsi una rendita che ci assicura un’entrata monetaria mensile extra profitto o un vero e proprio stipendio.

Acquistare una casa, compravendere titoli azionari, avviare un’impresa, lavorare da casa, aprire un blog o un E-Commerce e … iniziare ad investire nel trading online: sono tutte migliori strategie per assicurarsi un rendimento sul capitale investito.

Fare trading online è il giusto investimento per ottenere un reddito attraverso la compravendita di asset o attività finanziarie come azioni, obbligazioni, valute, criptovalute, materie prime, CFD, etc.

L’importante è saper scegliere tra le migliori piattaforme di trading online, le quali permettono di effettuare investimenti, sfruttando le strategie Forex in base al mercato su cui si opera.

Il punto di forza nel fare trading sta proprio nella possibilità di utilizzare internet per concludere operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari, stando seduti a casa davanti al proprio computer o direttamente dal proprio dispositivo elettronico (smartphone, tablet, notebook, laptop, etc.).

2. Elaborare una mossa strategica

Chiarito il fatto che fare trading online può essere una grande opportunità per guadagnare capital gains, è necessario studiare un piano d’azione, un progetto strategico su cui puntare per investire sui mercati finanziari. Se si è trader inesperti, un modo veloce per imparare è fare copy trading con eToro social trading: si tratta di replicare nel proprio portafoglio investimenti le mosse strategiche messe in atto dai trader più esperti (eToro Popular Investors).

3. Formazione costante ed esperienza in “campo”

Per essere dei bravi trader, è necessario formarsi ed investire tempo nell’apprendimento. Ci sono tanti corsi online o organizzati nelle città che danno la possibilità di imparare l’abc del trading online.

Ad esempio, è fondamentare sapere leggere e monitorare l’andamento dei grafici di trading online: ciò è possibile farlo attraverso gli andamenti storici, monitorabili grazie all’analisi dei grafici in tempo reale concessi dal broker.

Oltre all’apprendimento teorico, è necessario sapere mettere in pratica quanto appreso teoricamente. Per questo, molte Piattaforme di trading online consentono di fare pratica mediante l’apertura di un Conto Demo.

4. Occhio al Calendario economico

Una volta acquisita sufficiente esperienza pratica, si può valutare la possibilità di passare dal Conto Demo a quello Reale.

L’importante è tenere presente che l’andamento del prezzo dell’asset dipende da rischi geopolitici, dall’andamento dei mercati finanziari etc., per questo deve essere monitorato costantemente.

Inoltre, è necessario puntare sulla lettura delle analisi di mercato e del calendario economico, che permette di visionare tutti gli eventi denominati dagli specialisti come “market mover”.

Il calendario economico è uno strumento organizzato settimanalmente che offre informazioni specifiche circa la data e il giorno dell’evento, la valuta di riferimento e le previsioni degli analisti.

5. Money management nel trading online

Come già detto, pianificare ogni singola azione, aiuta ogni trader ad auto disciplinarsi: ciò consente di non rischiare inutilmente. Il denaro va saputo gestire con cura, è necessario saper fare money management.

Ad esempio, se si sta guadagnando grazie ad una strategia vincente, è bene evitare di non farsi prendere troppo dall’entusiasmo: non rischiare e non essere mai troppo avidi.

Ma, attenzione! Il money management non va confuso con lo stop loss.

6. Impostare limiti e stop loss

Le piattaforme di trading hanno dei meccanismi che consentono di prevenire la perdita capitali: basta impostare lo stop loss sulla perdita massima che ci si può permettere senza mettere in gioco il capitale.

Nel momento in cui la transazione vada male, con lo stop loss, la posizione viene chiusa automaticamente. Ciò serve a proteggere un investimento riducendo il livello di rischio.

7. Sapere gestire lo stress

Lo stress è il nemico numero uno dei trader: i mercati e l’andamento degli asset devono essere studiati con attenzione, e chi lo fa deve mantenere un certo distacco. Non bisogna mai lasciarsi prendere dalle emozioni!

8. Partecipare a Forum

Uno dei modi migliori per fare trading online è partecipare alle discussioni ed ai Forum per condividere o scambiare opinioni, ma attenzione a non farvi influenzare troppo!

9. Filtrare le fonti informazioni

Non tutte le informazioni reperibili online sono corrette ed aggiornate in tempo reale. Attenti alle fake news! Un buon trader per mettere in atto una strategia vincente, deve saper filtrare le news e le informazioni giuste e sempre aggiornate. È bene evitare di seguire i consigli di opinionisti.

10. Evitare l’overtrading

Non è necessario guadagnare tanto: il vero segreto del trading online sta nell’investire nel medio-lungo periodo.