«Servizio migliorato», il Comune proroga la gestione del cimitero

TERMOLI. In attesa che si dirima la vertenza al Tar Molise e che si approcci il piano di ampliamento del cimitero, l’amministrazione comunale di Termoli ha prorogato la gestione in mano alla Dr Multiservice fino al prossimo febbraio. Il precedente atto di determinazione dirigenziale n. 271 del 16/02/2018 con cui venne prorogata la scadenza del termine contrattuale al 28/08/2018.

Considerato che è scaduto il termine temporale del contratto con la D.R. Multiservice srl per lo svolgimento del servizio cimiteriale; che il Comune ha in corso le procedure per il project-financing del nuovo cimitero, per il quale si è in attesa della stipula cella Concessione con la ditta vincitrice; che il Comune, non è in grado di provvedere con il proprio personale a garantire una corretta gestione del Cimitero con l’espletamento continuativo di tutte le operazioni richieste, tra le quali quelle di tanatoprassi che richiedono capacità attitudinali ed esperienza e sono indifferibili per ragioni di carattere igienico-sanitario e di pubblico decoro; al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi cimiteriali, compresa la manutenzione delle strutture e degli impianti, procedere alla proroga di 6 mesi dell'affidamento esterno dei servizi cimiteriali, e quindi fino alla data del 28/02/2019, alla ditta D.R. Multiservice srl, dando attoche la Ditta “D.R. Multiservice s.r.l. ha svolto il servizio in oggetto soddisfacendo le aspettative del Comune sotto il profilo del miglioramento del servizio reso, garantendo la presenza di n. 4 addetti che assicurano la necessaria continuità gestionale dei servizi cimiteriali e la manutenzione puntuale delle strutture, senza dare adito a contestazioni di sorta.