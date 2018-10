TERMOLI. Abbiamo deciso di andare di persona a constatare lo stato dei lavori di messa in sicurezza che si stanno apportando al PalaSabetta dall'inizio di settembre. Molto è stato fatto, come il rifacimento totale della scala centrale d'ingresso alle tribune e una porta di uscita di sicurezza all'esterno con maniglione anti-panico. Ciò che ancora non è di prossima conclusione, anche se è stato fatto in alcune parti, è il lavoro sugli spalti.

Ancora un cantiere aperto che costringe le società sportive con i vari corsi di mini basket e volley che fanno uso dell'impianto, ad allenarsi con i lavori in corso in una sorta di cantiere e molto probabilmente pur non essendo specialisti in ristrutturazioni o manutenzioni edili, costringerà qualunque altra attività agonistica che usufruisce della struttura per le partite casalinghe di campionato, a prolungare l'esilio forzato.

Con questo articolo, non contestiamo questi lavori sicuramente necessari, visto che in passato vedendo il decadimento della struttura, giorno per giorno, gara dopo gara, li avevamo addirittura invocati perché erano davvero urgenti. Ciò che non riusciamo proprio a capire è perché non si è pensato di farli fin da subito dopo la fine di tutte le attività sportive quindi da giugno, così si sarebbe guadagnato tempo utile e magari non si sarebbero costrette le società termolesi che notoriamente non hanno un budget economico elevato a non sobbarcarsi altre spese di noleggio palazzetti e palestre addirittura fuori Termoli nonostante già venga pagata una somma per usufruire della nostra struttura.

Senza contare il disagio di trasferte straordinarie non previste dal calendario per le partite che si dovevano giocare tra le mura amiche, non bisogna neanche trascurare l’enorme apporto del tifo casalingo che è sicuramente d’aiuto e di sostegno per il risultato finale delle gare in casa.