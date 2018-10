Raccolta differenziata, dal primo dicembre parte la gestione della Rieco

TERMOLI. Primo dicembre: questa è la data che segnerà la svolta nella gestione dell'igiene urbana della città di Termoli.

Entrerà in servizio, salvo clamorose sorprese al momento non pronosticabili, il raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto la gara d'appalto di sei anni per la raccolta dei rifiuti, guidata dalla Rieco, società pescarese.

La comunicazione è stata data dal sindaco Angelo Sbrocca alla TeAm nella tarda mattinata di oggi, quando la delegazione aziendale della società che sta gestendo in regime di prorogatio l'igiene urbana cittadina ha incontrato su propria richiesta il primo cittadino.

Per i primi mesi si tratterà di portare avanti il piano industriale uscente, che verrà progressivamente soppiantato dal nuovo capitolato di appalto.