Stage di lingua e cultura inglese per gli studenti dell’Artistico

TERMOLI. Si è concluso lo stage linguistico e artistico nel Regno Unito degli studenti del Liceo Artistico di Termoli.

Un gruppo di ventiquattro alunni, dalla II alla V, accompagnato dalle due docenti di Lingua inglese professoresse Maria Carmen Macchiagodena e Roberta Polimene e dalla docente di Storia dell’arte professoressa Rosella Di Falco, hanno avuto l’opportunità di potenziare la conoscenza della lingua, di conoscere il contesto artistico e di fare un’interessante esperienza umana e culturale di due settimane in Inghilterra. Sono stati precisamente nella città di Paignton, situata sulla costa meridionale della contea del Devon.

Gli studenti hanno frequentato i corsi in lingua presso la Devon School of English con sede a Paington.

Queste sono esperienze impareggiabili, che offrono agli studenti l’opportunità di comprendere che la lingua straniera non è una materia scolastica astratta da studiare asetticamente, ma uno strumento di comunicazione che ci permette di entrare in contatto con popoli di cultura diversa.

Calarsi in una realtà diversa dal punto di vista linguistico e culturale, orientarsi in un paese straniero, confrontarsi con usi ed abitudini diverse anche dal punto di vista alimentare, condividere gli spazi sono state vere sfide per la loro crescita.

Questi ragazzi hanno arricchito, infatti, non solo le capacità comunicative ed espressive in lingua straniera, ma anche e soprattutto hanno sperimentato un modello culturale diverso dal proprio, accolti in famiglie selezionate dalla Devon School. Anche le docenti si sono sistemate in famiglia, dislocandosi opportunamente per poter essere facilmente raggiungibili da parte di tutti gli alunni.

Al mattino, i ragazzi erano a scuola e, nel pomeriggio, facevano escursioni. E così hanno conosciuto la tipica brughiera inglese, visitato una vecchia cava di granito e degustato il tipico cream tea inglese nel parco naturale di Dartmoor; hanno ammirato le spettacolari strutture tubolari in acciaio space- frame dell’Eden Project, complesso turistico in Cornovaglia, che ospita due delle biosfere più grandi al mondo; hanno visitato il museo di Lyme Regis nel Dorset; hanno visitato i giardini di Broomhill, in cui si integrano arte e natura; hanno visto le poderose cattedrali gotiche di Exeter, Bristol e Wells; l’antica dimora dei Conti del Devon e la cittadina di Totnes. Inoltre hanno partecipato ad un laboratorio di arte astratta visitare con il suo motte normanno intatto; i murales, in di Banksy a Bristol.

E le serate non sono state da meno: cinema, bowling e una festa di compleanno in un locale tipico di Paignton.

“Tutto molto bello” -riferiscono gli studenti - “e poi, fish and chips inglesi li devi provare!”