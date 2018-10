Tra un paio di settimane il PalaSabetta tornerà fruibile

TERMOLI. Il nostro articolo sui lavori al PalaSabetta che stanno creando qualche disagio alle società che usufruiscono della struttura per le loro attività sportive, ha avuto un seguito. Non ci siamo fermati alla visita fatta di persona all'interno del palazzetto, ma abbiamo pensato di avere delle risposte certe sul termine dei lavori e quindi sulla riconsegna del PalaSabetta per le attività sportive.

Non potevamo che andare all'Ufficio Sport e Cultura del Comune per parlare con il responsabile degli impianti sportivi e dei rapporti con le società sportive, Antonio Lanzone, il quale si è detto disponibilissimo a fornire tutti i chiarimenti del caso:

"Noi domattina avremo un incontro con i rappresentanti delle varie società per la riconsegna in parte della struttura, come degli spogliatoi, bagni e docce; purtroppo c'è stato un ritardo della ringhiera che andava sostituita e la ditta che ce la doveva rifare nuova, ha avuto problemi, ma ci ha assicurato che per la fine di ottobre massimo i primi giorni di novembre, il palazzetto sarà riconsegnato con tutti i lavori fatti.

Se avessimo avuto la certezza di riavere subito la ringhiera nuova, avremmo aspettato nel togliere la vecchia e nell'attesa avremmo potuto far giocare anche a porte chiuse senza pubblico, ma i ritardi non previsti e l'assenza di questa sono stati i motivi dei disagi che, se mi permettete di dirlo, sono abbastanza limitati perché per quanto riguarda gli allenamenti, le squadre si sono continuate ad allenare regolarmente: la pallavolo sopperisce il problema delle partite casalinghe andando a giocare nella palestra scolastica di Difesa Grande; solo il basket soffre di più, ma ormai bisogna stringere i denti ancora un po' e tutto tornerà alla normalità entro una decina di giorni."

Prendiamo atto delle parole dell'impiegato comunale e responsabile degli impianti sportivi Lanzone e attendiamo fiduciosi.