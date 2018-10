Stop alle alluvioni al Sinarca, in arrivo 1,4 milioni di euro

TERMOLI. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, competente per i corsi d’acqua anche del Molise, ha programmato una serie di interventi per 10 milioni di euro da spalmare in 5 regioni, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Molise, appunto. Alla nostra regione 1,4 milioni di euro, quindi il 14% del fondo.

Tutti gli interventi sono riconducibili alla tipologia “Alluvioni” e rientrano in Coerenza con la dotazione Pai/Pgra (Piano di gestione rischio alluvioni). Gli interventi risultano tutti riconducibili a misure di Pgra e ricadono tutti in siti che presentano anche una classificazione di pericolosità P3 nel relativo Pgra. In Molise l’attenzione è al Sinarca, spesso protagonista di dannose esondazioni, l’ultima il 16 agosto scorso.Trattasi di un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria volto al ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Sinarca a Termoli, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, mediante movimentazione, ridistribuzione ed asportazione di materiali sovralluvionati.

Dall’esame della proposta dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale relativa al programma stralcio e della relazione tecnica di accompagnamento emerge la coerenza della proposta stessa con le finalità del Programma stralcio relativo a interventi di manutenzione del territorio in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino distrettuale.