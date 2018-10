TERMOLI. Stamane siamo stati a fare un giro sul lungomare di Termoli poiché nei giorni scorsi ci hanno segnalato, sull'arenile nord, l'arrivo dei nuovi "cercatori d'oro": nulla a che vedere con i ricercatori pionieri che si vedevano nei vecchi film western in cerca di preziose pepite d'oro.

Sono “cacciatori” tecnologici armati di strumenti metaldetector sofisticati che tentano di trovare, tra la sabbia, oggetti metallici tipo monete, monili e altro materiale prezioso che probabilmente i tanti bagnanti, i più distratti, che hanno popolato la spiaggia durante l’estate, hanno smarrito in mezzo alla sabbia. Un mestiere nuovo e che potrebbe essere anche redditizio.

In realtà, questa mattina, non abbiamo trovato questi nuovi cercatori d'oro, ma abbiamo notato alcune cose: per esempio, che cosa ci fanno ancora sul lungomare tutti quei totem della vecchia gestione dei parcometri tutti “incappucciati” con sacchetti di plastica?

Dopo circa due anni non sarebbe il caso di rimuoverli?

Per non parlare delle “coppie” scoppiate dei cestini raccogli rifiuti: ad ogni postazione o ne manca uno o uno dei due è stato vittima di vandalismo.

Come si suol dire, anche l'occhio vuole la sua parte!