TERMOLI. Procedono spediti i lavori per la nuova rotatoria all'incrocio tra via Dante, corso Nazionale e viale Abruzzi per intenderci nei pressi della Madonnina quella che poi sta per diventare la nuova strada di svincolo che porterà più velocemente il traffico fuori Termoli.

Tra ieri e oggi è stata impacchettata anche la colonna dove è poggiata la statua della Madonnina ai piedi della quale dovrebbe essere posizionato anche un fontanino, che stando a quanto ci hanno detto alcuni anziani, in tempi passati era già presente.

Mentre eravamo lì a fare qualche scatto sui lavori, alcuni residenti ci hanno manifestato alcune perplessità sul posizionamento della rotatoria che a parer loro, così come è stata predisposta creerà non pochi disagi soprattutto ai grossi mezzi … noi non siamo ingegneri o esperti in materia di rotatorie, ma di una cosa vorremmo dire, dopo il termine dei lavori speriamo che non si verifichi più quella esposizione di parcheggi selvaggi sotto la statua della Madonnina.