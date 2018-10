Strade di lottizzazione, aperte le buste dell'appalto in municipio

TERMOLI. Strade di lottizzazione, finalmente si parte. Come rende noto il comitato di via Udine. «Confermiamo con soddisfazione che il “fatidico giorno” è arrivato: questa mattina, venerdì 19 Ottobre, in Municipio c’è stata l’apertura delle buste con le offerte delle Ditte partecipanti alla gara d’appalto indetta dal Comune di Termoli in relazione all’intervento di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione. Come da foto allegata fattaci gentilmente pervenire dall’amministrazione, sono complessivamente otto le ditte che hanno prodotto offerte con parametri migliorativi, parametri che dovranno essere valutati ed ai quali verrà attribuito un punteggio che concorrerà, insieme all’offerta economica in ribasso, a determinare la graduatoria di gara e quindi la ditta aggiudicataria dell’appalto. Dal Comune di Termoli ci hanno assicurato che la procedura non richiederà più di due o tre giorni, e che quindi entro la prima metà della prossima settimana sapremo chi dovrà accollarsi l’onere e l’onore di “tirare fuori dal pantano” le strade di lottizzazione di Termoli.

Ci hanno altresì assicurato che molto presto potremo assistere al “taglio del nastro”, con buona pace di coloro che hanno sovente remato contro la risoluzione della problematica delle strade di lottizzazione in questione per opportunità politica. In questo caso noi “remiamo a favore” del taglio del nastro e della realizzazione dei lavori, per la conclusione del degrado dei quartieri interessati dall’intervento. In proposito apprezziamo che questa amministrazione abbia prestato orecchio alla protesta che la cittadinanza ha sollevato anche attraverso la voce del Comitato (che ha funzionato da cassa di risonanza) e che abbia dedicato attenzione alla problematica, credendo di poterla risolvere. Noi ci abbiamo creduto sin da quando, da semplici cittadini, abbiamo preso coscienza che unendoci potevamo dare più forza alla voce dei singoli e ci siamo costituiti come Comitato civico di quartiere. A titolo di cronaca, sappiate che il prossimo 25 Ottobre il Comitato di Via Udine e Dintorni spegnerà cinque candeline accese sulla torta di compleanno dalla sua costituzione. E siamo ancora “in pista”. Speriamo che il nostro costante impegno sia apprezzato dai più e che, soprattutto, porti presto a qualche risultato concreto. L’avvio dei lavori sarebbe un regalo di compleanno molto apprezzato, senza alcun dubbio».