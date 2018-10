TERMOLI. Stamattina, intorno alle 10:30 siamo stati testimoni oculari, insieme ad altre persone, di un episodio inusuale, ma non impossibile, che per fortuna si è risolto senza danni gravi: stavamo percorrendo via Asia, appena superato il semaforo di piazza del Papa, quando all'altezza del Liceo Classico l'auto che ci precedeva con a bordo una coppia e condotta da una signora, di colpo frena, costringendo anche noi a fare lo stesso. La signora, spaventatissima, spiega il motivo dell'inchiodata: all'improvviso si è vista attraversare la strada da una Fiat Grande Punto a marcia indietro e, questa è la cosa strana, con nessuno alla guida .

La donna ha visto la vettura per un attimo finire su uno spartitraffico adiacente ma essendo sfrenata stava prendendo la discesa di via Asia, e se non fossero intervenuti prontamente alcuni autisti, tra cui noi, a bloccare e mettere una grossa pietra sotto i pneumatici, probabilmente avremmo assistito a qualcosa di peggio e magari anche con conseguenze più gravi per qualche ignaro passante. Una volta messa in sicurezza l'auto sfrenata qualcuno dei presenti si è recato all'interno della scuola, perchè l'auto uscita dal cortile del liceo per forza di cose doveva essere di una persona che lavorava lì, ma senza avere nessuna risposta. Qualcuno ha anche avvisato il comando di Polizia municipale per segnalare l'episodio che, come abbiamo detto, solo per caso fortunato non ha prodotto gravi sconquassi, ma rende necessarie alcune riflessioni: quando si cammina e quando si lascia in sosta una vettura dovremmo tenere a mente che è una potenziale arma e che come tale non va mai lasciata incustodita, e devono essere attuate tutte le possibili misure di sicurezza per evitare incidenti: oggi il proprietario della Grande Punto ha rischiato grosso.