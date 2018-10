Termoli Storia & Amarcord: quello strano turista nel campanile della Cattedrale

TERMOLI. Per la sortita domenicale sui luoghi della memoria di Termoli, nella rubrica Storia & Amarcord di Luigi De Gregorio, entriamo nel cuore del borgo antico, precisamente nel campanile della Cattedrale.

Per chi non avesse letto in questa rubrica Via Mario Milano, Hotel Corona e Piazza Monumento, ricordo che gli Inglesi hanno conquistato Termoli dopo una domenica sanguinosa (quella del 3 ottobre) avendo la meglio contro i Tedeschi.

Il lunedì (4 ottobre) la situazione è la seguente.

Gli Inglesi preparano la cintura della difesa di Termoli. Che inizia dal porto, passa per Rio Vivo, viale Trieste e si chiude prima della torre Saracena del Sinarca. Nel frattempo facilitano lo sbarco di alcune truppe di rinforzo nel porto di Termoli. Mentre a causa delle forti piogge non riescono a costruire il ponte di barche sul Biferno, dove dovrebbero transitare reparti meccanizzati ed in particolare i famosi carri armati Sherman.

I Tedeschi hanno il loro quartier Generale a Guglionesi (leggasi su Termoli online del 12 ottobre Guglionesi non dimentica il massacro di 75 anni fa di Alberta Zulli) si stanno preparando per il contro attacco mentre attendono i rinforzi provenienti da Comando Generale Tedesco del Volturno.

Naturalmente durante tutto il giorno sono numerosi gli scontri tra le due forze nemiche.

E il campanile?

Verso sera (quella di lunedì 4 ottobre) un paracadutista tedesco armato di tutto punto e con un ricetrasmittente sulle spalle riesce a passare attraverso la linea di difesa inglese. Aiutato dal buio arriva al Paese Vecchio. Penetra nella Cattedrale. Raggiunge la sacrestia, ne forza la porta e si dirige verso il campanile, dove rimane tutta la notte.

Al mattino sale la scala di legno e raggiunge la torre campanaria, un posto di osservazione notevole. Per tutta la giornata di martedì 5 ottobre guiderà il tiro dei cannoni tedeschi sui vari obiettivi inglesi.

(Quella del 5 fu una giornata in cui molti pensano seriamente ad una riconquista di Termoli da parte dei tedeschi perché entrano in campo i rinforzi provenienti dal Volturno. Pertanto i cannoneggiamenti dei tedeschi si moltiplicano ed a questi si aggiunge l’azione dei caccia che entrano a quota bassissima dal mare verso il Paese, si aprono a ventaglio e sganciano bombe sulla linea difensiva inglese, sulla fanteria ed i carri armati ancora bloccati oltre il Biferno).

Nel pomeriggio il comando inglese diede l’ordine ad un gruppo di incursori di catturare il segnalatore (quello sul campanile) responsabile di molti morti.

Gli Inglesi sfondarono la porta del campanile. Intimarono la resa al paracadutista che invece (non volle arrendersi) scaricò l’intero caricatore della pistola verso il basso e poi si lanciò su un tetto adiacente al campanile. Ma il volo fu bloccato dai proiettili di una mitragliatrice inglese opportunamente appostata.

Insomma una scena da film. Al centro, il Campanile della Cattedrale. Che oggi, attraverso i rintocchi della campana, svolge il proprio compito pacifico di comunicatore verso i fedeli. Molti dei quali certamente ignari del suo strano ruolo nella storia recente.