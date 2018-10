L'Oculistica non ritorna ancora, «sindaco Puchetti difendi il tuo territorio»

LARINO. Nuova iniziativa del Comitato Basso Molise per il Bene Comune sull’ospedale Vietri. Una lettera aperta al sindaco di Larino Pino Puchetti.

«Egregio Sindaco, era il 28 giugno il giorno in cui, il direttore sanitario dell'ospedale di Termoli, Filippo Vitale, con l'ordinanza n° 1017, ha spostato il personale di oculistica dal Vietri di Larino, al San Timoteo e, comunicava l'interruzione dell'attività chirurgica fino al 21 settembre. Le riconosciamo di essere prontamente intervenuto per rassicurarci, garantendo con la sua parola il rientro del personale per quella data. Dopo pochi giorni, sotto la supervisione del dottor Avolio, è stato spostato un apparecchio importante per la chirurgia oculistica, il florangiografo e lei, di nuovo interpellato da questo comitato, ha rinnovato il suo impegno con un post di Facebook nella pagina della nostra città, e per questo, il comitato e tutta la cittadinanza le ha accordato la propria fiducia.

Siamo a ottobre inoltrato e non sono ancora rientrate al Vietri, né il personale, né le apparecchiature spostate. Lei sa bene che nel Piano Operativo Sanitario, al Vietri, viene assegnata la chirurgia ambulatoriale complessa di oculistica, ma oggi, il comitato appura che 3 giorni fa, il manager Sosto, determina il conferimento di incarico di dirigenza di alta specializzazione di chirurgia ambulatoriale complessa di oculistica al dottor Avolio, istituita presso il presidio ospedaliero di Termoli. Gentilissimo Sindaco, qui le esprimiamo le nostre preoccupazioni, poiché temiamo l'epilogo di questa vicenda, abbiamo visto questo iter tante volte nelle precedenti amministrazioni.

L'ospedale svuotato, il prestigioso Vietri ridotto a "casa della salute" nel silenzio assoluto di chi l'ha preceduta, sappiamo che ha preso contatti con il manager Sosto, ma lei è perfettamente a conoscenza che le amministrazioni parlano con atti pubblici, non con telefonate e visite domiciliari, pertanto, la preghiamo di formalizzare la richiesta del rientro immediato del personale e delle apparecchiature di oculistica al Vietri, onorando l'impegno che ha preso con tutta la cittadinanza. Il prestigio del reparto di oculistica, per Larino, è sempre stato un biglietto da visita per la città, la sua risonanza nazionale ha apportato un benessere socio/economico oltre che sanitario, un benessere che lei ha l'obbligo di perseguire. Restiamo in attesa, insieme a tutta la cittadinanza ed ai paesi del circondario, della sua celere risposta alla tutela del bene comune. Distintamente la salutiamo».