TERMOLI. L’allerta meteo delle ultime ore ha evidenziato un deciso peggioramento delle condizioni climatiche sul Molise.

Secondo le previsioni elaborate e divulgate dal sito Meteoinmolise.com oggi sarà una giornata fortemente perturbata. Al mattino estesa copertura nuvolosa su tutta la regione piogge abbondanti associate più probabili sulla provincia di Campobasso. Nel primo pomeriggio fenomeni intensi in Alto Molise. Piogge che insisteranno anche in serata seppure in maniera più debole. Da segnalare moderate nevicate sul Matese oltre i 1400 metri. Qualche fiocco anche a Capracotta e sulle cime dell’Alto Molise. Temperature in forte calo rispetto alla giornata precedente. A Campitello Matese non si supereranno i 2 gradi, a Campobasso temperature tra 6 e 8 gradi.Venti da moderati a tesi su tutta la regione da Nord-est.

Infatti, le foto che si sono pervenute, scattate da Pardo La Serra, mostrano la prima neve dell’anno, a Capracotta.

Per domani la situazione dovrebbe rientrare, qualche fenomeno residuo su costa e Basso Molise al primo mattino. Netto miglioramento delle condizioni del tempo nel corso della mattinata. Pomeriggio soleggiato. Temperature ancora abbastanza basse per la stagione ma in ripresa rispetto alla giornata precedente. Temperature fino a 12 gradi di massima su Campobasso e 5 gradi in Montagna. Serata stabile e stellata. Venti moderati da Nord.