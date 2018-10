Asrem e Toma riorganizzano l'Oculistica in Molise

CAMPOBASSO. Domani, 23 ottobre, alle ore 10.30, presso la nuova ala dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, ci sarà un confronto con la stampa per presentare le novità che l’Azienda sanitaria sta attuando in materia di oculistica pubblica molisana.

Saranno presenti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il direttore generale ASReM, Gennaro Sosto, il direttore della Struttura complessa, Arturo Moscato, insieme al personale medico e infermieristico.

Verranno illustrate le politiche di riorganizzazione in atto dell’intera oculistica pubblica regionale e presentate le rinnovate attività ambulatoriali e chirurgiche, oltre che quelle relative alla diagnostica.

Nello specifico, l’ASReM ha proceduto a realizzare un importante potenziamento, sia in termini di attrezzature tecnologiche che di personale, per dare maggiore forza all’assistenza oftalmica del Servizio sanitario regionale, anche in sinergia con l’Università degli Studi del Molise.