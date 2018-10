Squilli di Trombetta: le pagelle del weekend sportivo a Termoli

TERMOLI. SQUILLI DI TROMBETTA: le pagelle delle formazioni sportive termolesi dopo i risultati ottenuti nel weekend.

Iniziamo questo secondo appuntamento degli “Squilli di Trombetta” che vedono sul podio più alto il Basket Italiangas Airino Termoli: Voto 10. Addirittura quest'anno si viaggia fino alle Marche e la trasferta di questa terza giornata prevedeva la visita a Porto San Giorgio che si è conclusa con la terza vittoria di fila ed ora i nostri ragazzi sono primi in classifica a punteggio pieno e con autorità. Il neo Coach Massimo Di Lembo (voto 9) non poteva iniziare meglio la sua avventura in panchina; lo svedese Andrè Benedikson ala di 196 cm, classe 96, (voto 8.5) subito si è messo in luce con un roster pesante di punti, senza sminuire i meriti di tutti gli altri cestisti che sono stati tutti notevoli in questo inizio di stagione.

Al secondo gradino il Calcio di Promozione e la squadra che non ti aspetti, il Termoli 2016 (voto 8,5) e il suo Bomber Andrea Impicciatore (voto 9) che non sbaglia un colpo e segna ogni domenica. La squadra di Matteo Zito (voto 8,5) vola al terzo posto con pieno merito e anche se non era nei piani iniziali, ora non si può non parlare e pensare in grande: la vittoria su un campo difficile di una blasonata come il Castel di Sangro ne è la conferma.

Scendendo un gradino più sotto troviamo il volley Pallavolo Termoli maschile serie C (Voto 8). Pronto riscatto dei ragazzi di Mauro Palli che pur perdendo la prima a Paglieta, campo proibitivo della favorita alla vittoria, domenica a Lanciano hanno condotto una gara senza storie; il 0-3 finale è stato gestito a piacimento e senza affanni, a dimostrazione che la squadra quest'anno c'è e può dire la sua.

Le note meno liete del fine settimana arrivano dal volley Femminile serie C Pallavolo Termoli (voto 5,5). Passo indietro delle ragazze di Mottola che hanno trovato nelle avversarie del Cus Aquila avversarie toste e ben decise a non tornare in Abruzzo a mani vuote. Una condotta di gara abbastanza distratta, non sappiamo se l'impianto stretto e gli spettatori a pochi passi da loro ne hanno condizionato il rendimento, fatto sta che se a Vasto a parte la quarta partita, la condotta di gara è stata impeccabile, sabato contro le aquilane è stato il contrario, a parte la prima partita vinta di misura, ma per il resto è tutto da dimenticare. Il tempo per rimediare c'è. Forza, ragazze!

Anche questa settimana la palma del peggiore risultato spetta al Calcio di Eccellenza Città di Termoli (voto 5). Partita sicuramente non noiosa con sette gol e altrettanti azioni da gol, ma davanti ad un Venafro non certo irresistibile seppur di alta classifica, il vantaggio, poi di nuovo la rimonta dopo il pareggio avversario e alla fine la sconfitta fanno storcere un po’ il naso. La squadra di Di Lena per emergere non ha bisogno solo di nomi eclatanti o di tecnica sopraffina, ma le servirebbe molto altro ancora ed evidentemente oggi alla squadra mancano alcune di queste qualità per completare il cerchio e intanto la classifica piange con un terz'ultimo posto in piena bagarre retrocessione. Ormai non è più tempo di scherzare.