Benessere e stili di vita corretti, l'alimentazione alla base della prevenzione

TERMOLI. Sala affollata sabato mattina al centro polifunzionale "La Vida", in occasione del convegno "Alimentazione è benessere, il ruolo dell'alimentazione nella prevenzione e cura del tumore al seno". Presenti Nicola Cesare, di "La Vida Medical", e la dottoressa Anna Villarini, della Fondazione Irccs istituto nazionale dei tumori di Milano, coordinatrice de La Cascina Rosa, struttura dedita alla prevenzione del tumore del seno. In platea anche rappresentanti dell’Asrem.

Per la Villarini, «A livello mondiale, l'importanza dell'alimentazione nella prevenzione delle grandi patologie, come le patologie cardiovascolari, le patologie oncologiche, di cui si parla di più, ma anche di altre patologie come le demenze, l’Alzheimer. L'alimentazione gioca, veramente, un ruolo importante». Inoltre, «Ci sono vari fattori che aumentano il rischio del tumore al seno, alcuni di questi sono fattori ormonali, un’eccessiva produzione da parte dell'organismo degli ormoni sessuali maschili nella donna. Questo succede quando ci sono ripetuti picchi di insulina nel sangue e, questi picchi avvengono perché mangiamo troppo raffinato, mangiamo poco integrale, mangiamo patate, farine 0 e 00, e questo fa sì che si alzi la glicemia e di conseguenza l'insulina molto frequentemente. Parlerò di prevenzione in generale, concentrarsi solo su una patologia diventa restrittivo. La prevenzione è a 360°».

Altro step interessante il benessere. «Il benessere non è la mancanza di malattie, ma è essere sani, ovviamente, vivere in un contesto sociale dove ci troviamo bene, non esser depressi. Questo è molto importante! Se noi viviamo una situazione di benessere psicofisico abbiamo meno rischio di incappare nelle malattie importanti. Dobbiamo, quindi, curare l’alimentazione e tutti gli altri stili di vita. L’attività fisica concorre molto sia nel benessere fisico che a quello mentale e, poi, dobbiamo concedersi anche dei momenti di relax perché abbiamo una vita troppo frenetica dove inseguiamo sempre qualcosa e, dimentichiamo che abbiamo un mondo bellissimo attorno! Ho dormito davanti a un mare meraviglioso e ho riscoperto il gusto di fare una passeggiata appena sveglia sul lungomare. Ecco, queste sono cose di cui non ci dovremmo mai privare».