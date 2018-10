TERMOLI. Giovedì 25 ottobre, alle ore 20:20, andrà in onda un documentario girato il 27 settembre scorso dedicato a Termoli con la troupe di Sky per il canale Marcopolo.

Marcopolo è un canale dedicato prevalentemente ai viaggi, e il palinsesto comprende documentari di diversa natura editoriale: dalla docu-fiction ai reportage.

Il canale Marcopolo è visibile sul canale 222 del digitale terrestre e 810 Sky.

Sarà possibile vedere la trasmissione in replioca venerdì 26 ottobre alle ore 13:10 e sabato 27 alle ore 7:50.

Il documentario è stato girato con la presenza della giornalista e documentarista Erika Mariniello e con il presidente dell'Archeoclub di Termoli, che ha raccontato alcuni episodi più importanti della millenaria storia della città.

Erika Mariniello vi guida alla scoperta di luoghi da non perdere, ideali per passare un weekend, visitando piccoli borghi, mete insolite e città d’arte, incontrando storici, esperti, persone del posto per raccontare aneddoti curiosi e leggende. Visita musei, passeggia nei centri storici, vive esperienze dirette e assaggia i prodotti locali.

Weekend è la vostra guida di viaggio sul posto che vi porta a visitare le bellezze d’Italia e non solo: è l’occhio attento di chi sa andare alla ricerca delle mete più particolari e ricche d’interesse, sperimentando tutto quello che c’è da fare e vivendo in prima persona l’avventura.

Erika Mariniello vi consiglia dove andare tra una destinazione e l’altra, parla con chi in un luogo è nato e cresciuto, con gli artigiani che incontra nelle loro botteghe, con le guide turistiche che sanno consigliare quello che c’è da vedere, tra un’uscita a cavallo, un pomeriggio in un parco avventura, una visita in un’oasi naturale e una scampagnata in montagna.

Weekend è un viaggio vero: pieno di emozioni, di incontri, suggestioni e momenti da raccontare. Una storia vissuta appieno in un posto sempre nuovo, dove c’è tanto da fare e da scoprire.