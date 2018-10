LARINO. Volete un motivo per non vivere in Molise? La scarsa cura degli animali.

Statisticamente, la ventesima regione viene inserita tra quelle in cui la cura degli animali d’affezione è scarsamente praticata. In tanti paesi, cani e gatti vengono ammazzati periodicamente con polpette avvelenate da ignoti che non saranno mai individuati, manco dopo l’allarme lanciato dal Prefetto ed esteso alle Forze dell’ordine. E, proprio per questo, il territorio è stato classificato all’ultimo posto – assieme alla Calabria, alla Campania ed alla Sicilia – con riferimento ai trattamenti somministrati ai nostri migliori amici domestici. La circostanza (di cui non sarebbe giammai possibile vantarsi) è emersa persino dai risultati di un puntuale sondaggio realizzato dall’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente sulla scorta dei contenuti di un migliaio di interviste rilasciate dai proprietari dei cosiddetti ‘pets’ (cani e gatti, ma pure roditori, uccellini, testuggini, serpenti e pesciolini rossi).

Ai soggetti cosiddetti ‘amanti’ sono stati posti diversi quesiti circa i trattamenti usati, tenuto conto pure dell’assistenza veterinaria, peraltro prestata dal Servizio sanitario regionale. Ebbene, pare che – a concretare la differenza tra le città – siano state, in primo luogo, le poche strutture pubbliche rese disponibili (canili e gattili); quindi la situazione di “degrado”, corroborata dall’alto numero di randagi e dalla totale carenza di strutture quali le aree di sgambatura per i cani; infine, l’assenza di uffici (comunali o consortili) per i diritti degli animali nonché di attrezzati ambulatori veterinari, privati o pubblici.

Insomma felini e cànidi di casa verrebbero trattati con i guanti bianchi soprattutto nel Parmigiano, provincia promossa dai sondaggisti a “territorio maggiormente a misura di animali domestici”. Nell’antica capitale del Ducato di Parma e Piacenza (sino ad oggi più famosa per gli affreschi del Correggio, per le opere liriche di Giuseppe Verdi, per il prosciutto, per il culatello e per il parmigiano) i cuccioli vivrebbero quasi come dei pascià, assistiti da ogni servizio di cui potrebbero avere necessità, disponendo addirittura di alcuni tra i migliori ricoveri di tutt’Italia, apprestati dalla locale Amministrazione. A seguire, in questa classifica di civiltà, verrebbero Milano, Lucca, Firenze, Roma e Novara.

Tutto questo dovrebbe fare riflettere i Molisani sul fatto, incontestato, che in regione vengono disattese completamente le disposizioni di legge per la lotta al randagismo e per la tutela del benessere animale. Lo ha documentato reiteratamente “Striscia la notizia”, mandando in onda – anni addietro - una serie di servizi effettuati nel canile di Mirabello Sannitico. Venne intervistato persino un ex-Sindaco di Campobasso che, nell’occasione, non fece una gran figura.

A proposito di ‘pets’, i discendenti di Cuoco dovrebbero imitare il buon Maometto che un giorno, stando appoggiato al davanzale di casa, e vedendo che il gatto gli si era addormentato sulla manica, dovendo andar via, ne tagliò con una forbice lo sbuffo per evitare di svegliare quel pacifico e beato animale. Ma la cosa veramente curiosa è un’altra. Sopportiamo di più la mosca che ogni altro animale. Forse perché è tanto simile a noi che ne patiamo, tranquillamente, la petulanza e soprattutto la pericolosità. Veicolo d’infezioni, regina di bagni pubblici e delle mense, emblema dell’insistenza e della molestia, riesce ad essere soggetto (ed oggetto) di favolette morali e di poesiole per bambini che educano alla sopportazione. E così è diventata, ben più dei cani e dei gatti, una delle compagnie della nostra vita. Sicuramente sarà destinata a scomparire dal pianeta soltanto quando non avrà più uomini né animali da infastidire.

Claudio de Luca