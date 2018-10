Migliorare la qualità dei capelli con il giusto phon

TERMOLI. Quante volte ti sei guardata allo specchio al mattino e hai esclamato: "Ma che capelli ho!". Ebbene, non sei l'unica. Tuttavia, dopo aver provato sulla mia pelle moltissimi modi per non dovere andare dal parrucchiere una volta a settimana (almeno), sono arrivata alla conclusione, che uno dei migliori prodotti che si possono utilizzare, è il miglior phon per capelli. Questo strumento di bellezza, può trasformare una qualsiasi ragazza dai capelli crespi, in una fotomodella da pubblicità con i capelli lisci e perfetti. Ecco alcune caratteristiche a cui prestare attenzione, prima di acquistare un nuovo asciugacapelli.

La potenza ! Questa ti aiuterà ad asciugare i capelli velocemente. Ricordi l'ultima volta che ci hai messo un'ora per asciugare i capelli? Ecco perché. Poca potenza! Cerca un phon dal wattaggio elevato. Per i capelli sottili, 1800 watt o più. Molti phon professionali, hanno un wattaggio di 3600 watt! Ecco perché il parrucchiere fa in un attimo, nonostante non ci tenga in testa un asciugamano per un paio di ore. Anche se costano di più, sono perfetti per capelli ricci e spessi. Ridurranno i tempi di asciugatura, il che significa anche meno danno per i capelli.

! Se il tuo obiettivo è quello di rendere lisci i tuoi capelli, cerca un phon con tecnologia in ceramica e tormalina. La ceramica aiuta a controllare il calore del tuo phon, in modo da distribuirlo in modo più uniforme. La tormalina è un minerale eccezionale, che aiuta a rendere i capelli lisci, sigillando la cuticola e trattenendo l'umidità. In altre parole, combatte l'effetto crespo e aiuta i capelli a mantenere l'umidità necessaria. Il pulsante per l'aria fredda ! Questo pulsante magico aiuta a "sigillare" lo stile. Ad esempio, se si utilizza una spazzola tonda per rendere i capelli lisci e donargli un maggior volume, basta utilizzare l'aria fredda del phon per uno stile perfetto.

! Per rendere i capelli lisci, il phon dovrebbe avere il classico ugello a testa piatta. Questo aiuta a concentrare il flusso d'aria in modo da farlo soffiare direttamente sull'area che si desidera rendere liscia. Se hai capelli lisci, punta sempre l'ugello verso il basso. Per i capelli ricci, invece, è più indicato il diffusore. Contribuisce a diffondere il flusso d'aria del phon, un po' come faceva il Controlli per la potenza e il calore! Avere impostazioni alte, aiuta a rimuovere l'umidità dai capelli più velocemente. Quelle più basse, aiutano a fissare lo styling, una volta che i capelli sono asciutti al 90%. Inoltre, poter variare la potenza del phon, è ottimo se i tuoi capelli sono danneggiati. Non tutti hanno bisogno di utilizzare la massima potenza del phon per asciugare i capelli.

Infine, un buon phon non deve costare un occhio della testa. Se ti guardi bene in giro e su internet, troverai molte offerte che possono soddisfare le tue esigenze, regalandoti uno strumento per lo styling perfetto, ad un prezzo più che ragionevole.