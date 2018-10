Lavori sul viadotto della Tangenziale, cambia il percorso di alcuni autobus

TERMOLI. Disagi sulla Tangenziale per i lavori dell’Anas sul viadotto che collega Colle Macchiuzzo alla zona di San Pietro, per gli autobus in arrivo e in partenza per la direttrice di Campomarino al mattino al Terminal Bus deroga dell’ordinanza sindacale per il percorso da adottare.

Con ordinanza sindacale n. 71 del 21/03/2001 si disponeva il divieto di transito lungo questa via Corsica per tutte le autolinee extraurbane, obbligando quest’ultime ad accedere al Terminal Bus di Via Martiri della Resistenza seguendo percorsi obbligati a seconda delle direzioni di provenienza; vista l’ordinanza dell’Anas n. 19 del 24/07/2018, con cui viene disposta la circolazione a senso unico alternato mediante regolamentazione semaforica sulla Tangenziale di Termoli dal Km 6+800 al Km 10+900 in direzione crescente fino al 30/03/2019 con frequenza continuativa con interessamento di tutti gli autoveicoli;

considerato che il tratto di strada interessato dai lavori di manutenzione è incluso in uno dei percorsi obbligatori per le autolinee extraurbane definiti dall’ordinanza sindacale n. 71 sopra richiamata;

che disciplina del traffico per i lavori in narrativa determina, in particolar modo durante gli orari scolastici, dei ritardi nelle percorrenze degli autobus in arrivo e partenza da Termoli, in particolare per quelli il cui transito è in direzione da e per Campomarino;

verificato il disagio provocato dalla situazione sopra descritta ai lavoratori ed alla popolazione scolastica proveniente dai centri limitrofi che hanno la necessità di raggiungere i posti di lavoro nonché gli istituti scolastici d’appartenenza negli orari di entrata previsti, e di ritornare presso i rispettivi luoghi di residenza senza accumulare notevole ritardi rispetto alla tabella di marcia prevista dalle percorrenze degli autobus utilizzati; il segretario generale Vito Tenore dispone che per gli autobus extraurbani provenienti dalla direttrice Campomarino che devono raggiungere il Terminal-Bus, fino al 30/03/2019, di seguire il seguente percorso alternativo, in entrata dalle ore 7:20 alle ore 8:20: via Corsica, via Martiri della Resistenza, rotatoria con Via Maratona, via Martiri della Resistenza, Terminal-Bus; in uscita, dalle ore 13 alle ore 14:20: Terminal-Bus, via Martiri della Resistenza, via Corsica.

Sono sei le autolinee interessate: Atm, Langiano, Calzolaro, Fratelli Silvestri, Acapt e Ferrovie del Gargano.