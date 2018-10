TERMOLI. Ieri pomeriggio, alle 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, è stato presentato il libro “Sotto il segno della bilancia 3” di Fabio de Nunzio.

Cosa significa per un obeso salire su un autobus affollato, prendere posto in aereo o al cinema, o entrare in un negozio di abbigliamento?

Il buon Fabio lo racconta, con leggerezza e ironia, ripercorrendo la sua vita: dall’infanzia resa difficile dall’asma bronchiale all’adolescenza, dal primo amore fino al successo nel mondo dello spettacolo e alla pubblicazione della prima edizione di questo libro. Da allora ha incontrato tantissime persone e realtà che sono entrate in questa nuova edizione con le loro storie ed esperienze.

Con il sorriso e il contributo di alcuni esperti, Fabio ci fa scoprire tutti i piccoli accorgimenti quotidiani che deve adottare chi è “oversize” in un mondo disegnato a misura di magro. Con la speranza che si diffonda una maggiore attenzione verso chi è “diversamente magro”.

All'incontro, organizzato dall'associazione Curvy Pride, ha preso parte anche la vice sindaca Maricetta Chimisso.