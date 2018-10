TERMOLI. Green card, app, un nuovo sito web e il rilancio della campagna di comunicazione e sensibilizzazione: sono numerosi i nuovi punti riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani in città.

Nella Sala Consiliare del Comune, alle 11:30 della mattinata di oggi, 24 ottobre, l’amministrazione e gli enti coinvolti hanno presentato le nuove proposte sia in termini di servizi offerti ai cittadini che di comunicazione e sensibilizzazione sui temi ambientali. Il sindaco Sbrocca si dichiara convinto della professionalità dei nuovi collaboratori e della concreta possibilità di raggiungere obiettivi misurabili, primo fra tutti l’aumento della differenziazione dei rifiuti – che oggi si attesta sui 50 punti percentuali – fino a raggiungere una soglia del 70%.

Dal primo dicembre, a subentrare alla gestione della Teramo Ambiente sarà un’associazione temporanea di imprese composta dalla ditta R.i.eco, già operante nel centro e nord Italia, e dalla molisana Smaltimenti Sud. Un appalto della durata di sette anni per una spesa complessiva di circa 27 milioni di euro, con un decremento del 10% rispetto alla spesa precedente.

Prosegue invece la collaborazione del Comune con l’agenzia vastese Comma srl per quanto riguarda gli aspetti comunicativi. L’agenzia già dall’inizio del 2018 sta curando la pubblicità e la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata attraverso numerose iniziative, che coinvolgono in primis le scuole cittadine. In partenza oggi una campagna di affissioni, annunciata dalla dottoressa Chiara Valentini, il cui effetto sperato è quello di “incuriosire e far comprendere che l’attore principale del cambiamento è il cittadino stesso”.

A questa si affiancano un nuovo sito web (www.differenziatermoli.it) e il rinnovo delle proposte di intrattenimento e educazione ambientale per le scuole, a iniziare dal concorso ‘Trash art’ per gli alunni del liceo Artistico e dalle ‘Olimpiadi della differenziata’ che premieranno la scuola che raccoglierà la maggior quantità di plastica.

Non mancheranno gli spot sulle tv locali e i più tradizionali plichi recapitati alle famiglie, contenenti tutte le informazioni utili e il calendario della raccolta porta a porta, che si rinnoverà a partire dal primo gennaio 2019.

Un compito importante che l’amministrazione si assume, spiega l’assessore all’Ambiente Filomena Florio, è rendere consapevoli i cittadini che il loro impegno concorre non solo a migliorare la città di Termoli ma a raggiungere gli obiettivi previsti dal piano nazionale.

A presentare la ditta R.i.eco è il presidente Alberto Berardocco: la loro è una realtà concentrata sulla parte di raccolta e trasporto dei rifiuti ma non su quella di smaltimento e impiantistica, per la quale è preziosa l’associazione con la Smaltimento Sud, che meglio conosce anche il territorio molisano. Si tratta di un’azienda finora impegnata principalmente nelle regioni Marche e Lombardia e di giovane età, in virtù della quale è maggior l’interesse a fare bella figura.

La dottoressa Valerio della Smaltimento Sud ribadisce l’importanza della sinergia fra le proprie conoscenze territoriali e le competenze tecniche della R.i.eco in un’ottica di crescita della regione Molise: “un’immagine pulita comunica l’idea di qualcosa che funziona”.

A descrivere nel dettaglio le innovazioni pratiche e tecnologiche che l’azienda intende apportare è il direttore Angelo Di Campli. Fra queste le più importanti sono:

- Un calendario unico che elimina la suddivisione in zone e prevede la raccolta della stessa tipologia di scarto nella stesso giorno per tutto il territorio cittadino;

- L’applicazione per smartphone ‘Junker’, con la quale ai cittadini verrà notificata in anticipo la tipologia di rifiuto da esporre il mattino seguente e contenente un elenco di un milione di materiali per fugare i dubbi sulla correttezza di conferimento – azione che sarà semplificata con la possibilità di scansionare i codici a barre sugli involucri dei prodotti;

- Una green card per gli utenti in regola col pagamento della Tari, utile soprattutto per recarsi al centro di raccolta e il cui numero servirà alla prenotazione del ritiro dei rifiuti speciali;

- L’incremento della raccolta nel periodo estivo a beneficio delle attività ristorative;

- L’aumento del numero delle isole ecologiche e della frequenza delle attività di spazzamento;

- Un microchip applicato a ogni mastello per il monitoraggio della corretta differenziazione, a seguito del quale il Comune sarà informato e potrà valutare l’eventualità di premi e sanzioni in base al virtuosismo (o meno) dei cittadini.

Su quest’ultimo punto il sindaco Sbrocca precisa che il monitoraggio non si trasformerà automaticamente e immediatamente in sanzione, ma che lo stesso costituisce innanzitutto un deterrente. “Non ci piace sanzionare i cittadini, quanto piuttosto a premiare per incentivare. A essere monitorato, da parte nostra ma anche della cittadinanza stessa, sarà anche l’operato delle ditte: il controllo sociale è sempre utile”.

Una rassicurazione, infine, per i lavoratori: il personale attualmente impiegato dalla Te.Am. (circa 40 dipendenti e 5 interinali), come da obbligo giuridico, rientrerà con la stessa mansione e lo stesso inquadramento; è previsto inoltre un incremento graduale del personale con nuove assunzioni.