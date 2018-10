TERMOLI. Oggi si celebrava la giornata nazionale Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) e la sezione termolese sta ricordando questo evento diffondendo i principi che ispirano la propria azione e spiegando agli studenti dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia le fondamenta su cui si basa l'associazione stessa. Facendo questo si vuole sensibilizzare i ragazzi al mondo del volontariato.

A parlare, questa mattina, la segretaria dell'associazione termolese nonché responsabile di Avo giovani, Lucia Bocale insieme ad una giovanissima volontaria, Giulia.

L'Avo svolge per la maggior parte attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli: dal 2000 i volontari in maniera gratuita assicurano una presenza amichevole e offrono ai pazienti sostegno, calore umano e dialogo fornendo un aiuto concreto per superare le situazioni personali.

Dall'aprile 2018 l'Avo, in collaborazione con l'Asrem, ha istituito il "Punto di accoglienza" nell'atrio dell'ospedale stesso fornendo informazioni all'utenza sui servizi, reparti e percorsi del San Timoteo.