Sciopero generale, ma a Termoli nessun corteo studentesco

TERMOLI. Sciopero generale oggi, ma al di là delle adesioni in fabbrica e nel lavoro privato, che sapremo poi, l’evidenza è sempre quella dettata dai disagi nei servizi pubblici. In città tutto pare filare liscio e anche l’atteso corteo studentesco non c’è stato.

Ricordiamo che lo sciopero è stato proclamato dall'Associazione sindacale Usi - Unione Sindacale Italiana per l'intera giornata di oggi 26 ottobre, che coinvolgerà tutto il comparto scuola ma anche le Università italiane ed il settore della Ricerca, inoltre nella stessa giornata è in programma anche uno sciopero nazionale che interesserà il settore dei trasporti, uno sciopero che avrà ripercussioni molto pesanti soprattutto per chi per lavoro o per andare a scuola usa i mezzi pubblici.

Tra i motivi ci sono i contrasti verso le misure del Governo attuate di recente, nonché il peggioramento delle condizioni di lavoro. Inoltre, ci sono lamentele relative alla riduzione del sistema di protezione sociale. I lavoratori chiedono anche la piena ed efficace tutela della salute e della sicurezza negli ambienti scolastici.

Lo sciopero era in programma da diverso tempo, le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero sono Cub, Sgb, Si Cobas, Usi – Ait, Slai Cobas, Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e l’organizzazione sindacale Cub Sur tra le motivazioni ci sono quelle espresse dal personale Ata che continua a pagare il prezzo più alto delle continue riforme peggiorative della scuola messe in atto da tutti i governi degli ultimi vent’anni.

“Tra le richieste che porta avanti la protesta, “aumenti veri in busta paga, assunzioni che ripristinino organici sufficienti, il rispetto della dignità del personale Ata, il diritto al pensionamento a 60 anni o con 35 anni di contributi”.

Le associazioni sindacali chiedono inoltre di aumentare i salari e le pensioni, reddito garantito, ridurre l’orario di lavoro a parità di salario, abolire il Jobs act, salute e sicurezza sul lavoro – Investimenti pubblici su ambiente e territorio per aumentare l’occupazione – Pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi, – Diritto universale a salute, abitare, scuola e mobilità pubblica – Rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche aperte a tutte le liste.

Difesa del diritto di sciopero e di manifestazione – Contro la guerra e le spese militari – Abolire le disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere per tutti.