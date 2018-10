A 20 anni dalla Bassanini: qualità sotto chiave e competenze vilipese

LARINO. C’è un atto unico di Eduardo De Filippo (“Dolore sotto chiave”) che dice bene di quella fondamentale componente di malinconia, che è poi la manifestazione di una profonda difficoltà di affermare e di svelare la propria interiorità in un mondo sfrontato qual è diventato quello molisano. In effetti, l’intima natura di tanti corregionali, ricchi di cultura e di esperienza, è finita ‘sotto chiave’; e costoro si trovano a mal partito di fronte ad una realtà che sembrerebbe esigere – sempre di più – convinzioni e giudizi netti quali una persona, educata (nel dubbio e nella tolleranza), stenta a formulare. Ed è per questo che la classe dirigente regionale continua ad esser fatta, per lo più, di gente che ha visto e che ha letto poco; e che, pertanto, è meno proclive a certo genere di turbamenti e, per conseguenza, rimane più indifferente al degrado civile e materiale. Va da sé che certe cose si potrebbero attagliare a qualunque altra realtà demografica; e che, se qui si sta parlando di Molisani, è solo perché – molto più che altrove – essi tendono a rifugiarsi nel volontariato anziché sporcarsi le mani nella politica e nelle istituzioni.



Il ceto medio si ritrova ad essere più o meno impoverito quando è proprio a chi lo componga che compete l’onere di intraprendere le professioni liberali, di “farsi società civile” e – dunque – di tenere alto il tono culturale della regione, delle cittadine e dei paesi che la compongono. Ma se in tutte queste comunità c’è il deserto; se non esiste manco la possibilità di rischiare; se tutto consiste in una ragnatela di relazioni di parentela e di complicità, allora il ceto medio altro non è che la stanca riproposizione di privilegi sempre più piccoli e scadenti, una ininterrotta linea ereditaria di pararsi il pigio che riguarda quel centinaio di persone che ruota - come un satellite – intorno a qualche modesto pianeta politico od accademico. Ci si comporta quasi che tutto fosse ‘ereditario’: il posto prima di tutto. Lo si contratta ma non lo si conquista, le competenze contano poco; perciò una giovinezza anonima (non garantita da parentele e da raccomandazioni) è una iattura. Liquidata l’aristocrazia di altri tempi, le sopravvive questa nuova linea del sangue, in una società molisana che rimane immobile perché non avverte il bisogno di rinnovarsi, di migliorare, di mettersi in gioco, meditando in ordine a come si deve fare per riallinearsi e per riverginarsi a seconda dell’aria che tira.

L’autoreferenzialità di questo o di quel paese, e addirittura dell’ente sovraordinato, non è più tanto una questione di miti condivisi, di riti della tradizione che si devono trasmettere ed onorare. Questi sono rispettati solo da poche anime buone, che ci credono veramente, e da troppe altre che le ripetono pappagallescamente. Oggi c’è solo il continuo ripresentarsi delle solite facce e delle consuete trame familiari. Vuoi diventare sindaco? Basta avere una ‘grossa’ famiglia, magari distribuita in più fazioni. Vuoi assurgere ad uno scranno regionale? Basta allocarsi in un partito piccolo, che ha bisogno di meno voti, ed è fatta, in ispecie se – alle spalle – hai una fortissima parentela di famiglie confùsesi fra di loro. Ma è naturale che, procedendo nelle generazioni, quelle qualità forti (che avevano consentito a certi capistipite di emergere e di crearsi una posizione) oggi tendono ad affievolirsi senza più avvertire il bisogno di un aggiornamento, di una miglioria, quale che sia. Insomma, il Palazzo vacilla; ma i nuovi padroni indossano ancora la livrea buona, muovendosi all’interno di un consolidato sistema di valori di riferimento, dentro un orizzonte di pigra rispettabilità che – ancora una volta - annette particolare rilievo solo alla virtù dell’apparire.

In un quadro simile la competenza non ha più ragione di esistere. E, a vent’anni dalla Bassanini, pure nella vigenza di un nuovo testo unico degli enti locali, è di ogni giorno sentire di sindaci che dicono:”Qui comando io!”, supportati da dirigenti o da capi-servizio che non riescono ancora a capire che una cosa è la programmazione (di competenza dell’Esecutivo) ed una cosa la gestione corrente (di cui è nume tutelare la struttura). Al contrario, sia pure offrendo l’immagine di una vocazione tollerante, inclusiva e promiscua, nei nostri paesi la politica si rivela ‘classista’; e gli assessori – che hanno sentore di una superiorità che esiste soltanto nella loro mente – la esibiscono e se ne fanno scudo, infrattandosi nella commedia delle piccole vanità municipali.

Claudio de Luca