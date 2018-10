Plastica zero al bando alle Tremiti, quant'è difficile gestire l'ordinanza

ISOLE TREMITI. L’ordinanza del sindaco Fentini sulla messa al bando della plastica alle Isole Tremiti ha fatto scuola nella scorsa primavera.

Un tema sensibile, posto al centro dell’attenzione a livello mondiale, dove si vuole progressivamente salvare gli oceani che di plastica rischiano di soffocare.

Nel convegno è stato presentato un lavoro di ricerca, "Isole Tremiti e marine littering" a cura del prof. Angelo Presenza.

E' stato spiegato il significato di marine littering di cui ti invio una slide, insieme ad altre che potranno servirti. Lo stesso Presenza ha parlato dell'ordinanza delle Isole Tremiti con cui si vieta l'uso di stoviglie di plastica da parte dei turisti per limitare l'inquinamento, da sostituire solo attraverso contenitori biodegradabili.

E' risultato difficile rendere operativa tale ordinanza dato che è presente un solo Vigile urbano addetto al controllo e che dovrebbe scendere in spiaggia. Per la ricerca, è stato realizzato un reportage fotografico sul littering nelle Isole Tremiti. Si è parlato di potenziare anche i punti di raccolta della differenziata e dei cestini da mettere nelle calette ma rimane il problema poi della gestione.

Tra gli intervenuti anche Annalisa Lisci, consigliere comunale alle Diomedee, che ha ribadito la difficoltà a rendere operativa l'ordinanza data la peculiarità del territorio.

«Non c’è forza economica per raccogliere i cestini nelle calette, inoltre vi è il problema delle correnti iperboliche che girano intorno all’isola fino ad arrivare al Gargano e poi ritornano alle Tremiti. E’ molto difficile condurre delle analisi delle microplastiche in queste condizioni. Ciò che invece è presente in notevole quantità è il polistirolo delle cassette dei pescherecci, con l’ordinanza abbiamo solo voluto iniziare dalla plastica ma le palline di polistirolo sono davvero un grande problema».

A seguire – nel dibattito moderato dalla collega Monica Vignale - Massimo Di Molfetta, presidente del Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica) ha parlato del grande impegno per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi.

Infine, per Marco Omboni, presidente dell’Azienda Pro.mo – produttrice di stoviglie in plastica monouso di Unioplast «Noi non produciamo solo plastica, le nostre aziende sono state le prime ad utilizzare la bioplastica. Giunto a Termoli, ieri ho percorso tre chilometri lungo la spiaggia, il 70% della plastica presente non è costituita da piatti e bicchieri in plastica bensì da bottiglie di plastica.

Voglio anche precisare che ad oggi la bioplastica non risulta un prodotto sostenibile, nel senso che la sua produzione produce un impatto ambientale molto più pesante di quello della plastica.

La bioplastica non è affatto sostenibile, non si dissolve in mare perché non vi sono batteri in acqua salata».

La conclusione è semplice: sensibilizzare la popolazione a praticare correttamente la differenziata e a non scaricare sul territorio e in mare rifiuti soprattutto in plastica.