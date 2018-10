TERMOLI. Le Associazioni termolesi “Frammenti”, “Mai più Sole” e “U' battellucce” assieme agli amministratori del Comune di Termoli, questa mattina presso la sala consiliare, hanno presentato degli eventi che verranno proposti nella prima decade di novembre in occasione del centenario della prima guerra mondiale ‘15/’18.

Presenti per l'amministrazione comunale la Presidente del consiglio comunale, l'avvocato Manuela Vigilante e Andrea Casolino, ex assessore alla cultura; per l’associazione “Frammenti”, Liberato Russo e Gaetano Ricci; per l'Associazione teatrale U' Battellucce presente l'anima del gruppo Nicolino Cannarsa e alcuni membri come Nicola Fratta, Manfredo Cannarsa e Eduardo Cannarsa, mentre per l'associazione “Mai Più sole”, i delegati sono stati la Prof.ssa Petronilla Di Giacobbe e altre associate.

Saluti istituzionali da parte della Presidente del Consiglio, Vigilante, anche a nome del Sindaco. Ha poi preso la parola Andrea Casolino che ha detto: "È scattato qualcosa di forte, un dovere come amministratore per valorizzare quello che il territorio offre e queste associazioni sono quanto di più bello c’è in città; le tematiche sono importantissime sia per quanto riguarda la commemorazione dei 100 anni dalla Prima guerra mondiale e non da meno quelle delle donne nei manicomi durante il regime fascista. La storia come maestra di vita: noi genitori dobbiamo valorizzare la memoria e gli errori e orrori che la storia umana ha commesso affinché non vengano più fatti simili cose. Un invito rivolto anche ai giovani con l’augurio che anche loro possano portare avanti questi valori in un contesto storico dove si va verso il sopruso, l’ingiustizia e l’intolleranza. Da Termoli mandiamo un messaggio rivolto alla fratellanza, tolleranza e rispetto degli altri e dell’ambiente in cui viviamo.”

In seguito, uno a uno, hanno preso la parola i diversi rappresentanti delle associazioni che hanno illustrato i loro singoli eventi. Liberato Russo per "Frammenti" ha detto: “La storia non è importante, ma essenziale se vogliamo costruire un futuro diverso; il nostro intervento sarà svolto dal 1 al 5 novembre presso il Castello Svevo con una mostra storica fotografica di quella che è stata la vita in trincea dal 1915 al 1918 di un rappresentante della collettività molisana, il nonno di Gaetano Ricci, il quale ha ereditato circa 300 scatti. Progetto di cultura e Circolo fotografico: l’associazione “Frammenti” ha voluto patrocinare questa iniziativa e chiediamo di metterci nelle condizioni di collaborare e confrontarsi scambiandoci le iniziative."

Gaetano Ricci che ha fornito il materiale fotografico ha detto: "La guerra del 15/18 è stata una guerra nuova, la Prima guerra mondiale per introduzione di armi di combattimento che non erano mai state usate come le mitragliatrici ma anche per altri aspetti perché è stata una guerra di attesa, di giorni passati nelle trincee senza guerra e all’improvviso la mitragliatrice e quindi la morte; ho avuto la fortuna di avere da mio nonno questo album nel 2015 e quindi nel centenario della Prima guerra mondiale ho riscoperto questi album e non ho mai smesso di studiare e andare avanti. La cosa importante è la trasmissione di alcuni valori come la passione che mi ha spinto a fare tutto questo, ma anche la curiosità, due elementi necessari per andare avanti e far crescere la propria cultura personale che nessuno potrà togliere mai. Durante la mostra verranno esposti anche cimeli dell’Associazione “Combattenti e reduci del circolo di Larino."

Dopo “Frammenti” è stata la volta dell'Associazione teatrale U' Battellucce con Nicolino Cannarsa che ha così presentato il suo evento: "Nell’occasione della ricorrenza della fine della Prima guerra mondiale, ho sentito il dovere morale di omaggiare tutti i caduti italiani perché la guerra è una follia, perché il fratello uccide il fratello: giovani termolesi che hanno lasciato i sogni per una guerra che doveva cambiare i loro destini, ma sono caduti; ragazzi di 20 anni dimenticati la cui morte sembra quasi non appartenerci come i nomi che diventano sempre più sbiaditi insieme alle sofferenze e ai dolori che hanno dovuto patire per immolarsi, onorare e difendere il suolo italiano. Una rievocazione di memoria storica che tutti gli autori racconteranno, pene e dolori che gli italiani hanno dovuto sopportare in quattro anni, come nella battaglia del Monte Podgora per la conquista della città di Gorizia dove è morto il nostro concittadino Colino Mercurio.

Con una scenografia che rispecchia fedelmente quel momento e con una oggettistica del tempo, ricostruiremo quella circostanza per far calare chi guarda il momento in cui tutto questo è avvenuto e rivivere uno spaventoso teatro di guerra che vedeva protagonisti i giovani mandati a un sicuro macello. Alla narrazione degli eventi come sottofondo vi sarà il coro sezione Alpini Abruzzo proveniente da San Salvo. Invito tutti ad una ricerca di recupero dei familiari dei caduti e ci auguriamo che in questa occasione ci sia una grande presenza di gente e che a distanza di tanti anni faccia sentire i giovani caduti, figli di Termoli; un ultimo viaggio, quello del ricordo, per le strade della città il 3 novembre presso l’auditorium della chiesa di Santa Maria degli Angeli alle ore 17".

La prof.ssa Petronilla Di Giacobbe di “Mai più Sole” ha presentato l'evento parlando della nascita dell'Associazione voluta per proporre una visione femminile sulle cose; fatto qualche piccolo evento nell’arco dell’anno, la mostra di novembre, la più significativa tra le cose proposte, si chiamerà “I fiori del male - donne in manicomio in epoca fascista.”

Una mostra di foto d’archivio ricavate dall’ospedale Sant’Antonio Abate di Teramo, da cui hanno proposto il saggio “Malacarne”, un catalogo che rappresenta l’immagine significativa della mostra. “Sono convinta che la maggior parte delle persone in manicomio erano donne soprattutto nel ventennio fascista, uno stato etico forte dove i maschi dovevano proteggere la patria e le donne dovevano fare figli; le donne che non si adattavano ai ruoli, andavamo a finire in manicomio poiché non riuscivano a vivere nella maniera in cui era stato deciso per loro; c’era la donna libera, curiosa, creativa. Vedrete foto di storie personali e di donne che hanno subito discriminazioni di genere sociale e violenze, ma anche di un periodo storico tra le due guerre in cui non ce la facevano a reggere la solitudine e lo sforzo economico di tenere in piedi la famiglia con prole a seguito mentre i mariti erano in guerra. Foto struggenti che diventavano foto segnaletiche delle malattie mentali. Finivano inoltre in manicomio le bambine spesso troppo vivaci che avevano subito violenze in famiglia. I giovani di oggi, di questi manicomi non sanno molto perché è una fase storica superata. Dobbiamo raccontare ai ragazzi la storia di questi eventi perché un popolo che non ha storia e ricordi, non possa tornare a vivere mai quei momenti."

