Palazzo Vernucci, a giorni si conoscerà la sorte dello stabile

GUGLIONESI. La questione infinita di Palazzo Vernucci a Guglionesi fa ancora discutere. È passato più di un anno da quando, la giunta Antonacci fece recapitare ai condomini, l'ordinanza di sgombero. Ma con il terremoto del 14 e 16 agosto la situazione è peggiorata. Se ne è parlato in un tavolo tecnico a Palazzo Vitale a Campobasso, nella giornata di mercoledì 24 ottobre. Tra una settimana sarà depositata una relazione dei tecnici proprio riguardante la criticità e la situazione della palazzina di via Martiri d'Ungheria.

Presenti al tavolo tecnico il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, l'architetto Giarrusso della protezione civile, il presidente della Regione Donato Toma e i tecnici incaricati di stilare la perizia. L’incontro ha posto l’accento sul futuro del palazzo e, soprattutto, si è discusso il piano di messa in sicurezza dell'area che, potrebbe prevedere anche l'abbattimento dello stabile.

Il sisma di agosto ha compromesso la staticità dell'edificio, già provato negli anni da altre scosse, come hanno ricordato circa un anno fa alcuni proprietari degli appartamenti dello stesso. Già un anno fa, infatti, raccontavano di aver vissuto raccogliendo acqua che entrava nelle loro abitazioni, a causa dell’inclinazione dell'edificio.

La situazione, ad oggi, non è cambiata, anzi, il rischio rimane alto anche e soprattutto per le villette al di sotto del palazzo, site in via Bari e perfettamente agibili. Sono, infatti, dieci le famiglie che, da due mesi circa, hanno dovuto lasciare la propria abitazione in seguito all'ordinanza del sindaco, per la pericolosità di Palazzo Vernucci.

La perizia valuterà se il piano di messa in sicurezza possa essere finanziato con i fondi dell’emergenza.

Il sindaco di Guglionesi, l'avvocato Mario Bellotti spera di risolvere la “questione Palazzo Vernucci” in 50 giorni dall’attribuzione dell'incarico alla ditta, anche se il Piano B, l'abbattimento, non è ancora da escludere.