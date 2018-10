Minuto di silenzio in tutte le scuole d'Italia per gli Angeli di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il ricordo degli Angeli di San Giuliano di Puglia è sempre vivo, anche se sono trascorsi ormai 16 anni. Quest’anno, nel giorno della memoria, ci sarà una novità e riguarderà tutte le scuole d’Italia.

E’ stata accolta, infatti, la richiesta del Comitato Vittime che ha espresso al Miur l’istanza di un minuto di silenzio e riflessione per commemorare i 27 bambini e la maestra deceduti il 31 ottobre 2002 a causa del crollo della scuola Jovine. Il direttore generale del dicastero di viale Trastevere, Giovanni Boda, ha trasmesso la circolare a tutti i dirigenti scolastici e sovrintendenti in vista dell’ormai imminente ricorrenza. Istituito dunque col provvedimento ministeriale del 3 ottobre scorso il “Minuto di silenzio per le vittime del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia”.

“Il 31 ottobre del 2002 il sisma che colpì la provincia di Campobasso causò il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia dove morirono 27 bambini e una maestra – si legge nella circolare - durante la scossa delle 11.32 il solaio di copertura di parte dell'edificio scolastico "Francesco Jovine" che comprendeva una scuola materna, elementare e media, crollò e sotto le macerie rimasero intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli». Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca col Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ricorda che la tragedia scosse profondamente l’opinione pubblica e ancor più la comunità scolastica che merita di esercitare il proprio diritto all’istruzione in luoghi sicuri ed accoglienti.

«Oggi, a 16 anni da quella terribile data, per onorare e ricordare le vittime, si invitano le scuole di ogni ordine e grado all’osservanza di un minuto di silenzio alle ore 11.32 del 31 ottobre», la disposizione inviata a tutte le scuole.