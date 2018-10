Punto nascita di Termoli, Molinari: «siamo vivi e vegeti»

TERMOLI. Ci sono casi in cui si viene tirati per la giacchetta. E’ il caso del primario facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, il dottor Bernardino Molinari, a cui abbiamo chiesto di dirci come stiano esattamente le cose rispetto al punto nascita di viale San Francesco da lui diretto.

Inevitabile conseguenza dell’allarme lanciato oggi dal sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, nel suo j’accuse al Movimento 5 Stelle ai vari livelli, stante i rumor sulla possibile chiusura dell’Uoc termolese, poi apostrofato pesantemente da Nick Di Michele.

«Sollecitato da più testate giornalistiche mi corre l’obbligo intervenire sull’argomento così delicato che oggi il sindaco di Termoli ha portato all’attenzione dei cittadini. Devo premettere che non ci sono notizie in merito ad una imminente chiusura del punto nascita di Termoli, come pure va detto che esiste una nota Ministeriale, non di oggi, che indica la permanenza in Regione del solo punto nascita di Campobasso.

Ovviamente questa indicazione è stata osteggiata da tutte le persone di buon senso per continuare a dare al basso Molise un servizio indispensabile per le famiglie, sia per quanto riguarda l’ostetricia che per la pediatria e in questo senso si sta muovendo l’Azienda cercando di convincere Roma e ottenere la deroga alla chiusura, con progetti che prevedono anche l’ammodernamento della struttura con una nuova sala parto, oltre al reclutamento del personale medico indispensabile.

Per cui posso rassicurare tutti che attualmente il punto nascita di Termoli è perfettamente operante e, ribadisco che nessuna nota relativa alla sospensione delle attività di reparto è giunta alla mia persona.

Certo è che notizie del genere non fanno che aumentare il disorientamento dell’utenza e aumentare la migrazione extra-regionale.

Poi le beghe politiche non mi appassionano».