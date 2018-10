L'epopea del cinema: dal Moderno al Lumière

TERMOLI. Il clima del cinema degli anni 50 era all’incirca eguale in tutta Italia. Ma per meglio trasmettere le emozioni provate dalle persone di quel tempo farò riferimento alla realtà termolese. Ed al centro dell’attenzione non può che esserci il Cinema Moderno, il padre del Lumière.

Probabilmente chiamato così (Moderno) perché, costruito dopo la seconda guerra mondiale, aveva grandi dimensioni (circa 400 posti a sedere) struttura d’avanguardia e funzionalità (due porte d’ingresso facenti capo alla stessa biglietteria e tre uscite di sicurezza, un soffitto altissimo). E perché si contrapponeva ai due vecchi cinema, nati alcuni decenni prima e specificatamente al cinema Adriatico, il pidocchietto di Termoli (leggasi il gustoso pezzo Quel cinema che manca, quella storia da ricordare e raccontare di Michele Trombetta, 8 gennaio 2017) ed a quello estivo all’aperto dell’Arena.

Volutamente tralascio le tipologie di film che oltre al divertire hanno avuto anche una funzione educatrice per alcune generazioni del dopo guerra. Mentre mi soffermo, tra i tanti, su tre fatti certamente minori, ma caratterizzanti il clima del Moderno negli anni cinquanta: il fumo in sala, il pubblico straripante, il passaparola superveloce.

Il fumo in sala. In quegli anni il vizio del fumo era diffusissimo, nonostante la maggior parte della popolazione non navigasse nell’oro. E in quale luogo ed in quale momento il fumo dà il massimo della goduria, se non durante la visione di un film

Insomma eri fortunato se lo spettatore - fumatore che occupava il posto davanti a te manteneva un certo intervallo nel fumare una sigaretta e la successiva. In questo caso riuscivi almeno parzialmente a guardare normalmente le immagini sullo schermo, ma per il resto del tempo in cui le nuvole detestabili salivano in alto, il collo doveva adeguarsi opportunamente, a volte sinergicamente con lo spostamento del tronco del proprio corpo.

Sarebbe stato fuori ogni logica, fuori ogni schema mentale del tempo, addirittura preso per matto chi avesse azzardato un timido scusi, ma io no riesco a vedere il film. Perché fumare a cinema era un diritto intoccabile, riconosciuto da tutti.

Pubblico straripante della domenica. I frequentatori del cinema (praticamente tutti e di tutte le categorie sociali), soprattutto la domenica, costituivano una marea di persone che ad ogni fine ed inizio proiezione (la prima alle 14, l’ultima terminava a mezzanotte) si accalcavano alla biglietteria. Non si trattava di una lunga coda, ma di una valanga di persone. Che, come formiche, occupavano l’atrio della biglietteria ed il marciapiede antistante l’entrata (Via Fratelli Brigida). Le spinte e le furbate per portarsi più avanti erano la normalità. E queste aumentavano di numero e di intensità creando delle onde umane (vi assicuro, nessuna esagerazione) appena il bigliettaio cominciava il suo lavoro in concomitanza con la proiezione del nuovo spettacolo ed il deflusso di coloro che già avevano goduto della visione cinematografica. Deflusso che avveniva in parte in via Fratelli Brigida ed in gran parte su tre grandi porte laterali in via Alfano. Qui, a rafforzare l’immagine dello tsunami umano uscente, vale la pena di raccontare come esso aiutasse noi ragazzini (8/10 anni) ad entrare nella sala con la qualifica di non paganti. Semplice. In controcorrente alla folla uscente ci infiltravamo nel cinema. I primi 10 passi erano quelli pericolosi per essere intercettati dal cerbero controllante. La cui caccia ostacolata dalla confusione portava comunque ad una sola preda. E per tutti gli altri (un gruppetto di 5/6) la conquista gratuita del pomeriggio domenicale era raggiunta. Molto limitato era il pericolo residuo di essere beccati durante la proiezione. Il buio della sala era nostro complice.

Il passaparola superveloce. Ad oggi se vuoi sapere il parere di altre persone su un certo argomento utilizzi velocemente la Rete. A quei tempi relativamente ad un film c’era il più veloce passaparola che io conosca.

Tutto avveniva nell’atrio del cinema in pochi secondi. Come abbiamo già detto una marea di gente. Una parte che aveva visto il film si proiettava verso l’uscita Ed una parte spintonava per avvicinarsi alla cassa e acquistare il biglietto. Ed una volta ottenuto faceva il percorso inverso incuneandosi tra quelli che si accingevano ad acquistarlo e poi si dirigeva sempre tra le spinte ed il grande chiasso verso una delle due porte d’ingresso al salone cinematografico.

In questo iter coglieva l’occasione di chiedere tra gli uscenti com’è il film? La risposta, urlata adeguatamente al chiasso ed a portata di tutti gli astanti circoscritti tra il richiedente ed il critico cinematografico scelto a caso era più o meno standard è bellassaj, ho piant(o riso) tant . Oppure ho piant (o riso) dall’inizio alla fine Nel secondo caso l’emozioni (che procuravano il riso o il pianto) erano state più numerose e distribuite lungo tutta la durata del film. E quindi le aspettative diventavano maggiori.

E qual era la risposta per i film brutti? Di quest’ultimi, non ce n’erano, tanto era la voglia di cinema. Comunque, anche nei rari casi in cui era tiepida, nessuno rinunciava al film della domenica. Nonni, genitori nipoti cugini amici, vicini di casa, insegnanti operai commercianti, artigiani, camionisti tutti all’arrembaggio.

Il cinema degli anni 50 affascinò milioni di Italiani e se pur nel breve spazio di due ore funzionava anche da livella sociale.

Pochi giorni fa un tentativo di incendio del Lumière. Forse doloso. Eliminarlo, a quale scopo? Comunque non riusciranno a bruciare i ricordi.