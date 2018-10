VASTO. Si è svolto questa mattina in via Giulio Cesare il 32° "Trofeo Bancarella Città del Vasto", che ogni anno richiama migliaia di partecipanti da tutto il Vastese. Quest'anno il premio in memoria del Cavalier Francesco Smargiassi, è stato assegnato al commerciante che ha portato innovazione con il proprio stand e si tratta di Mario Quaranta di Trivento, che insieme al padre è titolare di una bancarella street food di patate.

Dopo la premiazione con una coppa al commerciante, sono stati nominati gli studenti del "Palizzi" che verranno premiati con una borsa di studio visti i brillanti risultati con i quali hanno lasciato la scuola per entrare nel mondo dell'università e sono Alessia Mancini, Clarissa Colella, Nicol D'Ugo e Ettore Palmieri.

Infine un attestato è stato donato infine a Francesco Buongiorno, luogotenente della Guardia di Finanza in pensione.

A prendere parte alla cerimonia oltre al presidente provinciale dell'Apam- Fiva Confcommercio Ottaviano Semerano, anche il sindaco di Vasto Francesco Menna e gli assessori Luigi Marcello e Peppino Forte, i quali hanno sottolineato la costante volontà dell'Amministrazione comunale di contribuire a rendere sicura e ben organizzata questa manifestazione dall'ampio respiro partecipativo.

Semerano ha ringraziato la famiglia del Cavalier Francesco Smargiassi, per anni presidente provinciale della Confcommercio, ricordando come proprio lui tanti anni fa accolse la categoria dei commercianti e diede loro la possibilità di crescere. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Monteodorisio Saverio Di Giacomo, il dirigente scolastico del "Mattei" Nino Fuiano, l'attuale dirigente del "Palizzi" Nicoletta Del Re e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Del Moro.

Grande affluenza anche in questa 32° edizione, in molti hanno infatti affollato la via principale e quelle circostanti. Salvo precipitazioni atmosferiche la fiera durerà fino a sera.