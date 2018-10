Jacuvelle comunali: scuolabus rapito come la secchia modenese

LARINO. C’è un termine, “jacuvella” (o ghiacovella), molto antico ma ancora in uso nel gergo quotidiano napoletano e dell’area linguistica campana. C’è chi ne lega l’etimologia al latino “jaculum“, dardo (riferita alla freccia d’amore scoccata da Cupido). Ma i suoi significati si sono moltiplicati nel tempo, ed ora viene usato principalmente per indicare gli inutili tira e molla. In sostanza “’na jacuvella” è una situazione che non si conclude, che non procede. Alla luce di tali premesse, è il caso di domandarsi cosa mai stia succedendo a Palazzo ducale dove un palloncino colorato può diventare una mongolfiera solo perché qualcuno ha inteso gonfiarlo un po’ troppo.



L’autista dello scuolabus del Comune, fuori servizio, adoperandosi alle pulizie di una damigiana di casa, finisce col procurarsi un taglio alla mano. Sottovalutando la cosa, il giorno appresso presta regolare servizio con la conseguenza che la ferita gli si riaprirà, costringendolo a recarsi da un medico che gli dà dei punti e gli prescrive 5 gg. di riposo. Il dipendente comunica la circostanza all’ente. Poiché sarebbe inimmaginabile che i trasporti scolastici possano bloccarsi per una simile evenienza, è da suppone che il Reparto si fosse adoperato per far sostituire l’infortunato, assicurando il regolare servizio. Senonché, trascorrono 2 gg., lo scuolabus non ritorna sulle carreggiate cittadine e gli assessori (ignari!) vengono contattati da tanti genitori al riguardo, essendo logico dedurre che il Comune avrebbe dovuto predisporre un Piano B per sopperire ad eventuali indisponibilità dell’autista. Ma niente di tutto questo era stato previsto. Al terzo giorno di mancata fruizione dell’automezzo, qualcosa si muove. Il caposervizio (di un altro settore!) contatta telefonicamente l’autista per sapere se, e quando, sarebbe rientrato. Eppure, per saperlo, sarebbe stato sufficiente rivolgersi all’Ufficio personale.

Nel primo pomeriggio è un assessore (che non sovraintende al trasporto scolastico) a rivolgersi – via filo – all’automedonte appiedato con una intimazione:”Dammi la chiave d’avviamento dell’automezzo”. Perché? “Perché è mio!”, sarebbe stata l’incredibile risposta dell’amministratore. Logicamente l’autista dice che, per consegnare la chiave, avrebbe dovuto avere assicurazioni circa lo stato in cui il veicolo era stato consegnato e che, pertanto, essa sarebbe stata affidata ad altri solo dietro richiesta scritta del Responsabile del Servizio, previo rilascio di una dichiarazione concernente l’effettivo stato del mezzo. Il dialogo telefonico finisce qui. Ma, in ora serotìna, l’autista sente trillare il campanello di casa. Apre e, oltre ad un maresciallo dei Vigili urbani, riscontra l’inopinata presenza di un brigadiere della Benemerita che gli avrebbe intimato di consegnare le chiavi. “Non è che io non voglio consegnarle – è la risposta -. Desidero soltanto avere assicurazioni sullo stato in cui è stato trovato il veicolo per sollevare mie eventuali responsabilità in ordine alle sue condizioni”. Dopo tanto tergiversare, il sottufficiale della Municipale, sia pure nolente, sottoscrive e le chiavi – di cui poi si apprende che un doppione era già depositato in un Ufficio comunale, ragion per cui non c’era alcun bisogno di dar vita alla famosa “jacuvella” – vengono affidate.

A questo punto ci si sarebbe aspettato che, dalla mattina seguente, lo scuolabus sarebbe rientrato in arcione. Macché! Non solo al Comune mancava il famoso Piano B ma addirittura non si sapeva a chi far guidare l’autoveicolo perché non era stato approntato alcun atto amministrativo regolare di assunzione esterna al riguardo. Ciò nonostante, il veicolo è stato fatto guidare (per prova) al presunto sostituto (incaricato da chi, e perché?). Insomma, saltando a pie’ pari omissioni e permissioni, era stato consentito ad un soggetto estraneo all’Ente (quindi non legittimato ad accedere al luogo di rimessaggio del mezzo pubblico) di prendere visione del veicolo per consultarne la piena funzionalità. Chicca finale: passano poche ore e l’autista viene ricontattato perché gli venivano restituite le chiavi “rapite”. E meno male che doveva stare a riposo per 5 giorni! Più “jacuvella” di così, si muore; e viene da domandarsi com’è che funzioni – oggi - il Comune?