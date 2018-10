TERMOLI. Che fine ha fatto il faro del borgo antico? In molti lo chiedono e a ragione, visto che doveva essere ristrutturato da mesi.

Dal dicembre 2014 a oggi sono trascorsi quasi 4 anni dai primi sopralluoghi.

Un anno e mezzo dopo, nel maggio 2016, sembrava che il Faro di Termoli potesse trovare finalmente pace, poiché era stata messa a gara la completa ristrutturazione, dopo anni in cui era ridotto allo scheletro di se stesso.

La procedura di gara ad evidenza pubblica gestita dal Provveditorato delle opere pubbliche di Campania e Molise aggiudicò i lavori in via provvisoria alla ditta ing. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie srl.

Subito dopo le verifiche amministrative ex art. 38 e un sopralluogo all’interno dell’opera da riqualificare, ma qualcosa si è intoppato nel crono-programma dei lavori, poiché la parte inferiore del Faro si è rivelata essere in pessimo stato e allora l’idea di una demolizione parziale è venuta meno.

Il Provveditorato ha proposto alla Soprintendenza la demolizione totale. Successivamente è stato presentato il progetto di variante. Ricevuto il parere positivo è stato depositato il progetto sismico.

Le previsioni della riapertura del cantiere, però non sono state rispettate, per lungaggini burocratiche e stamani c’è stato un nuovo sopralluogo.